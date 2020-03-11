الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء درس عناوين الخطة الإصلاحية عون: لتزامن خطط الإصلاحات الهيكلية مع مفاوضات اليوروبوندز دياب: بصدد دراسة رزمة من الإجراءات

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان لجهة إعادة توزيع قيمته وتخصيص جزء منها لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية.

وكالة الأناضول

أردوغان: وقف إطلاق النار بإدلب يسير بشكل جيد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية يسير بشكل جيد على الرغم أنه مؤقت. جاء ذلك في حديثه للصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال أردوغان:"وقف إطلاق النار في سوريا يسير بشكل جيد ولو كان مؤقتاً، وأتمنى أن يدوم كذلك ويتحول إلى وقف إطلاق نار دائم". وعن مساعي بلاده لتأمين مأوى للنازحين السوريين في إدلب، قال أردوغان نعمل على إنشاء منازل صغيرة في إدلب، وأصبح عدد هذه المنازل حالياً ألف و500 منزلاً، وعقب وقف إطلاق النار بدأ عودة النازحين إلى ديارهم".

وكالة فرنس برس

ترامب يعلن عن إجراءات "جذرية" لتخفيف التداعيات الاقتصادية لكورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيكشف خلال مؤتمر صحافي عن إجراءات "جذرية" يعتزم اتّخاذها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجدّ. وقال ترامب للصحافيين "سأكون هنا لأطلعكم على بعض الخطوات الاقتصادية التي نتّخذها والتي ستكون كبيرة" و"على نطاق واسع". وأوضح الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي عقده مع فريقه المولج إدارة الأزمة الناجمة عن تفشّي وباء كورونا أنّ الإجراءات التي سيعلن عنها قد تتضمّن "اقتطاعات محتملة في الضرائب على الرواتب"، وهو أمر سيناقشه مع مسؤولي الكونغرس.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع التركية: أكار بحث مع شويغو الموقف في إدلب وعودة مليون نازح إلى منازلهم

صرحت وزارة الدفاع التركية أن الوزير خلوصي أكار تبادل وجهات النظر مع نظيره الروسي سيرغي شويغو بشأن "جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائم وضمان عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم. وحسب "رويترز" ذكرت أن وزير الدفاع خلوصي أكار بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو الوضع في منطقة إدلب السورية. وقالت الوزارة في بيان إن أكار "أكد العزم على مواصلة الجهود والوفاء بالالتزامات بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والسلام والاستقرار في إدلب".

وكالة أنباء شينخوا

شي خلال تفقده ووهان يتعهد بالانتصار على فيروس (كوفيد-19)

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بحزم للانتصار عليه خلال تفقده ووهان، مركز تفشي الفيروس وحاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين. ودعاً شي، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إلى بذل جهود حازمة وقوية ودقيقة للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه للدفاع عن هوبي وووهان. وأوضح شي أنه بعد العمل الشاق أظهر الوضع في هوبي وووهان نتائج إيجابية وتقدما هاماً، ولكن مهمة الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه تظل شاقة. وأكد شي على أن مواصلة اعتبار الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه مهمة ذات أهمية قصوى.