اللحظة العربية - مروان المعشّر – 9/3/2020

أوضح أن النضال من أجل حقوق الفلسطينيين يشهد تطوّراً في حد ذاته. فوفقاً لتقرير صدر عن كارنيغي في العام 2017 بعنوان "تجديد الهوية الوطنية الفلسطينية: الخيارات مقابل الوقائع"، "ثمة مؤشرات على أن المقاربات التي تستهدف تأمين قدر أكبر من الحماية القانونية للحقوق الإنسانية والمدنية الفلسطينية قد ازدادت قوة في صفوف المنظّرين السياسيين والناشطين الفلسطينيين، بما في ذلك داخل إسرائيل". إذ يبدو أن أولويات الفلسطينيين تتحوّل من تحديد معالم أي حل محتمل – عبر حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة – إلى مسألة ضمان حقوقهم.

وقال أن هذه العملية تجري أمام ناظرينا. فالمجتمع الدولي قادر على تحمّل الاحتلال طالما ثمة أمل بأن ينتهي الاحتلال وتُقام دولة فلسطينية. لكن في حال كان هذا الأمل معدوماً، لايمكن أن يواصل المجتمع الدولي "رفض" إقامة دولة فلسطينية وتحقيق المساواة في الحقوق. فهذا يعني فقط أن نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) يحظى بدعم دولي.

البحث عن تفسير لسياسة العائلة المالكة السعودية - سايمون هندرسون – 9/3/2020

قال أنه منذ وصول الملك سلمان إلى عرش السعودية خلفاً للملك الراحل عبدالله في عام 2015، أصبح التحدي الرئيسي أمام آل سعود متمثلاً في آلية وتوقيت انتقال الحكم إلى نجله ووريثه المنشود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفي السادس من آذار، أفادت بعض التقارير أن الأمير تحرّك ضد مَن يعتبرهم خصوماً له والذين ربما كانوا يخططون لإحباط مسيرته نحو العرش، على الرغم من أن بعض الوقائع لا تزال غير مؤكدة، ولم تظهر بعد الأحداث ذات الصلة في الإعلام السعودي.

من جهة أخرى تربط الرياض شراكة قديمة مع الولايات المتحدة قائمة على التعاون في مجالي النفط والأمن، لكن إقناع الكونغرس والرأي العام الأمريكي عموماً بأهمية هذه العلاقة شكّل تحدياً على مر السنين. وقد تراجعت المخاوف بشأن الدعم المادي السعودي النشط للإسلام المتشدد إلى حدٍّ كبير، ومن المفترض أن يكون التعاون في مكافحة الإرهاب جيداً - وكلاهما حسنات كبيرة. واليوم قد يكون لاحتمال قيام الرياض بتخفيض أسعار النفط، عواقب وخيمة على قطاع الزيت الحجري في الولايات المتحدة، مع إمكانية أن تصبح العلاقة الثنائية مسألة سياسية مثيرة للجدل في الانتخابات الرئاسية الحامية هذا العام. إنّ الإجراءات التي اتخذها ولي العهد ضد خصومه في العائلة المالكة هي تذكير بأن أولوياته لا تتداخل إلا جزئياً مع الأولويات الأمريكية. ولكن استقرار السعودية يبقى مهماً للمصالح الأمريكية، مما يوحي بأن التحضير يجري على قدم وساق للرد على الاضطرابات الجارية بطريقة واضحة ودقيقة لا تلفت النظر.

بداية الحكومة الجديدة بين شعار الانجاز و تحدي الارهاب – 10/3/2020

كثيرة هي الملفات المطروحة أمام الحكومة التونسية برئاسة السيد إلياس الفخفاخ، وكثيرة هي الرهانات والتحديات التي تتطلب العمل والنجاح ولا شيء غير العمل والنجاح. إن الحرب على الإرهاب والفساد والفقر والانطلاق في المشروع التنموي الاقتصادي الاجتماعي ومعالجة قضايا البطالة وتدهور القدرة الشرائية والتضخم والمديونية وضعف الإنتاج والاستثمار والتصدير والنمو تتطلب تضافر جهود الجميع ومشاركة أهم القوى السياسية والمجتمعية في المجهود التنموي الوطني وبالتالي في الحزام السياسي الداعم للحكومة.