TL

حالة وفاة ثانية وتعافي مصابة وعدد المصابين الى ارتفاع مع اعلان مستشفى الحريري اليوم تسجيل 5 اصابات حال الطوارئ لم تعلن في البلاد الا ان اجراءات وتدابير صارمة اتخذت اليوم حماية للمواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

المنار

كورونا وباء عالمي.. هذا ما اعلنته منظمة الصحة العالمية، وأكدته الاحصاءات القادمة من حول العالم لضحايا الفايروس الذي يتفشى بشكل سريع، مستنزفا الاقتصاد العالمي وقاتلا الآلاف، ومقعدا عشرات الملايين حول العالم في حجر اجباري.

nbn

فيروس كورونا يتحول إلى وباء عالمي وفق منظمة الصحة.

في لبنان مع العسر الكوروني يسر .... ومع تزايد الإصابات بالفيروس بنسبة ثلاثين بالمئة يوميا بصيص أمل بإمكانية الشفاء.

mtv

لقد اعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس الكورونا جائحة "pandemie"، أي وباء منتشرا قاتلا، الأمر الذي يتعين محاربته بما تقتضيه هذه الحالة القصوى.

NTV

دخل لبنان حالة طواىء غير معلنة رسميا لكنها وللمرة الاولى فرضت نفسها على القطاعات العامة والخاصة.

وانخفضت حركة الملاحة الارضية بمعدلات لافتة، غير أنها غير كافية لبلد لا يزال أبناؤه يتعاملون مع الكورونا على أنه لن يمر من " صوبهم".

OTV

الناس وحكومتهم في واد، ورؤساء بعض التيارات والأحزاب في واد آخر.

عند الفريق الأول، اي الناس والحكومة، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد الفيروس القاتل، الذي خطف اليوم مواطنا لبنانيا ثانيا... أما عند الفريق الثاني، اي رؤساء بعض التيارات والأحزاب، فالمزايدة خيار دائم،

LBC

في 20-2-2020، سجل لبنان اول حالة اصابة بفيروس الكورونا.

بعد عشرين يوما، اي في 11-3-2020، ارتفع عدد المصابين ليبلغ 66 شخصا، بالتزامن مع اعلان مدير مستشفى رفيق الحريري ان معدل الاصابة يزداد بنسبة 30 في المئة يوميا.

الميادين

أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمات، على أن الأمر لغاية الآن لا يتطلب أي بحث لمسألة تعلق دوام المدارس في الاردن بسبب كورونا.

وقال النعيمات خلال مؤتمر صحفي، صباح الاربعاء، ان التربية بدأت بالتوعية والتثقيف الصحي منذ أكثر من شهر ونصف ومستمرين بهذه الحملات المتعلقة بنظافة المدارس والنظافة الشخصية.

الجزيرة

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها صحيفة "دنيا" وترجمتها وكالة نيوترك بوست إن بلاده اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب لمنع انتشار هذا المرض فيها.

وشدد على أن تركيا ستتغلب على هذا الفيروس دون أي خسائر.

العربية

أعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، رصدت عند المنافذ الحدودية. وأضافت أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج، وأن عملية تقصي المخالطين مستمرة بشكل يومي.