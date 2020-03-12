لبنان الحر

سلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد ثمانية سفراء يشكلون دفعة جديدة من رؤساء البعثات الديبلوماسية.

صوت لبنان

رأى رئيس الكتائب سامي الجميّل ان الدولة غير موجودة إذ كان لا بد أن تتخذ تدابير اكثر صرامة من بينها تجميد الحركة في البلد لمدة اسبوعين لكنا حمينا أنفسنا.

radio orient

غرد رئيس الحكومة السابق عبر حسابه على المواقع التواصل الإجتماعي بالقول: " اقفلوا الابواب بوجه الكورونا من اي دولة أتى شقيقة او صديقة بعيدة او قريبة ولتكن سلامة اللبنانيين تتقدم على اي اعتبار ."

اذاعة النور

التقى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر ومعاونه هاني فخر الدين، في حضور مدير "الهيئة الصحية الاسلامية" في البقاع عباس معاوية، مسؤول الرعاية الصحية بلال قطايا، وممثل تجمع الأطباء المسلمين الدكتور محمود الموسوي.

صوت المدى

شدد تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الأسبوعي على ضرورة إقران قرار الحكومة تعليق دفع سندات اليوروبوند بخطة مالية - إقتصادية شاملة تتضمن الإصلاحات المطلوبة لإستعادة الثقة بلبنان ونظامه المالي.