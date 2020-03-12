قال العضو في قائمة كتلة "كاحول لافان"، عضو الكنيست أندري كوجينوف، إن جهات في حزب الليكود توجهوا إليه في محاولة لإقناعه بالانشقاق عن كتلته والانتقال إلى الليكود، وأعضاء كنيست كثيرون من حزبنا يتلقون اقتراحات كهذه الآن". ويحاول الليكود، الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، إقناع أعضاء كنيست من "كاحول لافان" أو من معسكر غانتس بالانشقاق عن أحزابه والانتقال إلى الليكود في المعسكر المضاد.

التقى رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، مع رئيس كتلة "العمل – غيشر – ميرتس"، عمير بيرتس، وذلك بعد إعلان عضو الكنيست من "غيشر"، أورلي ليفي أبيكاسيس، أنها لن تدعم حكومة يشكلها غانتس بسبب دعم القائمة المشتركة لها، وأصدر غانتس وبيرتس في ختام لقائهما اليوم بياناً قالاً فيه إنهما اتفقا على "مواصلة الخطوات من أجل تشكيل حكومة، ومن خلال تجنيد جميع الشركاء في الحلبة السياسية من أجل منع نتنياهو والليكود من جر دولة إسرائيل إلى انتخابات رابعة".

أسقط تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، صفة "الفلسطيني" عن سكان القدس الشرقية المحتلة، واعتبر التقرير الذي يصدر سنوياً عن الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان حول العالم، أن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة هم "سكان غير إسرائيليين يعيشون في القدس".

نقل موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإلكتروني عن مسؤول في البيت الأبيض أن "الإدارة الأميركية تحتاج إلى وصف الواقع كما هو بأنه لا يمكن الاعتماد على حق تقرير المصير الذي لا أساس له في الواقع". وادعى أن "هذا التقرير يقرب المنطقة من السلام لأنه، كما قلنا مراراً، لا يمكن بناء السلام إلا على أساس الحقيقة. كل شيء آخر سوف يتفكك ويفشل".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى محمد عبد الكريم حمايل (15عاماً)، متأثراً بجروح حرجة للغاية، نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الرأس. حين داهمت قوة احتلال إسرائيلية جبل "العرمة" قرب مدينة نابلس، لتفريق عشرات المواطنين المرابطين على الجبل لمنع سيطرة المستوطنين عليه، وتحويله إلى منطقة سياحية إسرائيلية، وبؤرة استيطانية.