أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن أنقرة استدعت سفير اليونان لديها وطالبت أثينا بإنهاء ما وصفته بـ "انتهاكات" المياه الإقليمية التركية وعمليات توقيف صحفيين.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستترك الحدود مفتوحة للمهاجرين الذين يحاولون السفر إلى أوروبا حتى يلبي الاتحاد الأوروبي ما تنتظره أنقرة من اتفاق المهاجرين المبرم في 2016.

اتخذ مجلس النواب الأمريكي، خطوة جديدة نحو الحد من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في إعلان الحرب على إيران، وصادق مجلس النواب على وثيقة تسمح بإطلاق مناقشة فورية لمشروع القانون الخاص بالحد من صلاحيات ترامب في مجال إعلان الحرب على إيران. ويتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي بعد ذلك حق الفيتو ضدها.

فاز نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي في أربع ولايات جديدة، ليعزز بذلك تقدمه على منافسه من أجل الترشح في انتخابات الرئاسة، بيرني ساندرز.

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، عن كشف وإيقاف خلية تابعة لتنظيم "حزب التحرير الإسلامي" المصنف إرهابياً، ونشطت في تجنيد المواطنين في شبه جزيرة القرم. وأن أعضاء التنظيم الإرهابي الأربعة "كانوا يقومون بأنشطة مناهضة للدستور مبنية على نظرية إنشاء دولة الخلافة العالمية المزعومة وهدم مؤسسات المجتمع العلماني، وهادفة إلى الإطاحة بالحكم القائم من خلال العنف".

تعرضت منطقة جنوب شرق البوكمال على الحدود السورية العراقية لقصف جوي، وأفيد أن العدوان استهدف مواقع للحشد الشعبي العراقي.

نقلت الوكالات أن جنديين أميركيين وثالث بريطاني قتلوا في القصف الصاروخي على معسكر في العراق.