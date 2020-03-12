قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "أنقرة لن تكتفي بالرد بالمثل على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية في سوريا، بل سنرد بقوة أكبر"، ولفت الرئيس التركي إلى أن خرق وقف إطلاق النار بإدلب "بدأ منذ الأن ولو بشكل بسيط، وننتظر من روسيا اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر"، وإن "هناك شخصين فقط يصفان المجموعات التي تعمل مع تركيا في سوريا بالإرهابيين"، موضحاً أن الحديث يدور عن الرئيس السوري، بشار الأسد، ورئيس "حزب الشعب الجمهوري" وزعيم المعارضة في تركيا، كمال قليجدار أوغلو.

أعلن وزير الدفاع التركي أن المحادثات التي أجراها الجانبان التركي والروسي بشأن الوضع في إدلب السورية "إيجابية وبناءة". وأشار خلوصي أكار إلى أن اللقاءات المتبادلة مع الوفد العسكري الروسي تتواصل، وأن تركيا تخطط وتعمل من أجل البدء بتسيير الدوريات المشتركة مع الروس على الطريق الدولي "M4" بسوريا في 15آذار.

تعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد والذي تشغله قوات أمريكية، لهجوم صاروخي عبارة عن 10 صواريخ من طراز "كاتيوشا" سقطت داخل المعسكر دون وقوع أي خسائر. و"تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

قالت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الري المصرية إيمان سيد، إن كافة محافظات مصر ستشهد أمطاراً "لم تسقط على البلاد من قبل"، وقال وزير التنمية المحلية في مصر اللواء محمود شعراوي، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة المحافظات والجهات المعنية والخدمية، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وان شبكات الصرف لن تتحمل كميات الأمطار لأن حجمها يقترب من 70 ملليمتر". وقرر مجلس الوزراء المصري منح العاملين بكافة القطاعات إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس نظراً لظروف الطقس السيء.

نشرت وكالة الأنباء الليبية مقطع فيديو قالت إنه يظهر وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر إلى محور الوشكة، جنوب شرقي مدينة مصراتة، فيما تتواصل هدنة نسبية بين الطرفين في محاور القتال بجنوب العاصمة طرابلس.