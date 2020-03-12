الأخبار/ رضوان مرتضى

قال أن وزيرة العدل ماري كلود نجم ردت على مشروع التشكيلات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، حيث رفعت السقف لتتحدث عن إنتظارها التشكيلات يكسر فيها تكريس المواقع القضائية للطوائف والمذاهب، متسائلاً هل يرضخ المجلس أم يتمسك بالتوزيع الطائفي المخالف للدستور؟

الديار/ علي ضاحي

نقل عن شخصية لبنانية بارزة ولها حضور محلي وعربي ودولي في المجال السياسي والإجتماعي قولها إن الحكومة الحالية أجرت مجموعة لقاءات داخل لبنان مع العديد من السفراء الأوروبيين والمسؤولين الأمنيين واستخلصت أن الأمور ليست سهلة على رئيس الحكومة حسان دياب والأكثرية وكل اللبنانيين وخصوصاً أن هناك كلاماً من هؤلاء الدبلوماسيين لا يبشّر بإنتهاء الأزمة الإقتصادية والمالية اللبنانية في فترة تتراوح من عام لعامين، مضيفاً إن بعض السفراء يغلبون وجهة النظر القائلة بأن أميركا لن تترك لبنان ينهار كلياً أو يرتمي في حضن روسيا والصين وإيران.

الديار / هيام عيد

نقلت عن أوساط في الحراك الشعبي، إن إستمرار الضبابية وعدم الوضوح في الخطاب الحكومي، والإكتفاء بتقديم الوعود للبنانيين، فيما العملة الوطنية تنهار يومياً، هو الذي يؤسس لأشكال جديدة من التحركات والتظاهرات الاحتجاجية، والتي سوف تأخذ في الإعتبار لحل التطورات المتعلقة بهاجس كبير لدى اللبانيين، وهو خطر تفشي فيروس كورونا.

اللواء/ غاصب مختار

نقل عن مصادر وزارية قولها إن هدف اجتماعات الحكومة الحالية هو البحث في سبل الخروج من الأزمة المالية والنقدية وتباطؤ النمو وتفعيل الإنتاج وتحقيق الإصلاحات البنيوية في الإقتصاد والقطاعات الأخرى الإدارية والإنتاجية، كما أوضحت هذه المصادر أنه سيتم التركيز بعد إنطلاق مسار التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند على بدء تنفيذ خطة الكهرباء قريباً، بحيث يتم خفض عبء كلفة هذا القطاع على الخزينة والمديونية العامة، وبدء تنفيذ إقامة المنشآت الجديدة، من معامل انتاج وخطوط ومحطات نقل وتوزيع وسواها من إنشاءات.