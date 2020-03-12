The Washington Post

منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباءً

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدّته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية. من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعامل المنظمة مع الفيروس. في المقابل، أكد رايان أنه "على الرغم من تصنيف كورونا وباءً عالميًا، إلا أنه يمكن السيطرة عليه".

روسيا اليوم

الدوما الروسي يوافق على تعديل في الدستور يسمح لبوتين الترشح للرئاسة مرة أخرى

وافق مجلس الدوما الروسي، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان الأربعاء، بشكل نهائي على تعديلات دستورية تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالترشح للرئاسة مجدداً في عام 2024. وصوت المجلس الذي يضم 450 نائباً لصالح التعديلات، في ثالث وآخر قراءة، بتأييد 383 صوتاً، ولم يصوت أي نائب ضد التعديلات، فيما امتنع 43 نائباً عن التصويت، وتغيب 24 نائبًا عن الجلسة. وتهدف المقترحات الواردة في مشروع التعديلات الدستورية إلى تعزيز أسس النظام الدستوري، وحقوق وحريات الإنسان والمواطن، كما يتضمن المشروع أيضاً إجراءً جديدًا يتعلق بالتصويت الشعبي العام في روسيا على هذه التعديلات. وقد اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية (البرلمان بغرفتيه) إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي.

ويحتاج التعديل الذي أقره مجلس الدوما اليوم إلى تأييد ثلثي أعضاء مجلس الفدرالية الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، ويمر التعديل بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية، وفي حال صدقت عليه يتم عرضه على استفتاء شعبي في شهر أبريل المقبل.

صحافة العدو الإسرائيلي

The Jerusalem Post

مقتل جنديَين أمريكيَين في هجوم صاروخي على قاعدة قرب بغداد

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤولَين أمريكيين، بأن المعطيات الأولية تشير إلى مقتل جنديَين أمريكيًين وآخر بريطاني من قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، وإصابة 12 عنصراً آخرين جراء هجوم صاروخي على معسكر التاجي العراقي.

وأشار بيان أن التحالف، الذي تنتشر قوات له في المعسكر، يعمل على تقدير الأضرار جراء العملية.

من جانبها، تحدثت خلية الإعلام الأمني العراقية عن سقوط 10 صواريخ من نوع "كاتيوشا" على المعسكر، قائلةً إن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر.