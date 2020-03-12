الوكالة الوطنية للإعلام

دياب: طلبت وقف جميع الرحلات الجوية والبرية إلى كل من إيطاليا والصين وإيران وكوريا الجنوبية

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، أن "لبنان كان من أول الدول التي اتخذت إجراءات في موضوع فيروس كورونا، وواكبنا كل الحالات وصدرت أصوات تهاجم الحكومة خصوصاً عندما أعلنا تعطيل المدارس، اتخذنا منذ البداية إجراءات صارمة في المطار وإجراءات احترازية". وقال: "نواجه مرضاً يتفشى في معظم الدول بالعالم والحكومة لم تتأخر عن أية إجراءات لحماية اللبنانيين،" أضاف: "حفاظاً على الصحة العامة طلبت من الإدارات العامة والبلديات وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين، وطلبت اتخاذ جميع التدابير لمنع التجمعات العامة والخاصة، كما طلبت من أرباب العمل في القطاعات كافة اتخاذ التدابير لحماية العمل".

وكالة الأناضول

أنقرة: نعمل على تحويل وقف إطلاق النار بـ"إدلب" إلى دائم

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل حالياً على تحويل الوقف المؤقت لإطلاق النار بمحافظة إدلب السورية إلى دائم. وأعلن الوزير التركي أن وفدًا عسكريًا جاء من روسيا إلى تركيا للتباحث حول التطورات في إدلب. وتابع: "وفد عسكري روسي جاء إلى تركيا، ويتباحثون حاليًا حول التدابير التي ستتخذ من أجل فتح طريق "إم 4" أمام المرور بشكل آمن". وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة إثر حدوث خروقات بسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار بالمنطقة قبل يومين. وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام قمة جمعتهما بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

وكالة فرنس برس

مبادرات لتفادي كارثة اقتصادية عالمية بسبب فيروس كورونا

ضاعفت الجهود والمبادرات الرامية إلى تفادي حدوث كارثة اقتصادية عالمية بسبب فيروس كورونا الذي أجبر الإيطاليين لليوم الثاني على ملازمة منازلهم بعد الإغلاق التام في هذا البلد حيث يسجل ارتفاع سريع في عدد ضحايا الوباء. إيطاليا أول بلد يعمم تدابير صارمة بهذا الشكل، سعياً لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد وتزداد إيطاليا عزلة إذ تطلب النمسا من المسافرين القادمين من هذا البلد تقديم إفادة طبية وقد أوقفت رحلات القطار معها، فيما أغلقت سلوفينيا حدودها معها. وقد أثّر تفشي فيروس "كوفيد-19" سلباً على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، فدفع إلى إلغاء بعضها أو إرجائه، أو إقامة أحداث أخرى من دون جمهور المشجعين، لاسيما مباريات كرة القدم في أوروبا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

هل يواجه العالم أزمة اقتصادية جديدة بعد انهيار أسعار النفط؟

شهدت أسعار النفط انهيارا خلال الأيام الماضية لم تشهده الأسواق منذ عدة عقود، في ظل اضطراب في الاقتصاد العالمي الكلي، وظهور أسباب لم تكن متوقعة تسببت في انخفاض بمعدلات نمو أكبر الاقتصادات في العالم، نتيجة ظهور فيروس كورونا في الصين وعدد من دول العالم. فما الذي ينتظر الاقتصاد العالمي بعد إخفاق التوصل إلى اتفاق بين السعودية وروسيا لتخفيض الإنتاج، وعزم أرامكو على العمل بطاقتها القصوى؟ قال الدكتور أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي السعودي لـ"سبوتنيك"، إن هناك أحداثا سبقت انهيار أسعار النفط خلال الأيام الماضية، منها عدم تماسك معدل نمو الناتج العالمي سواء في الاتحاد الأوروبي أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الصين التي كانت تواصل معدلات نموها حيث كانت تستهدف الوصول إلى 7 بالمئة.