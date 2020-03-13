البناء 9/3/2020

سانشيز يكلّف الأنتر 22 ألف يورو عن كل دقيقة لعب في صفوفه!

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مستقبل التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم إنتر ميلن الحالي، والمعار من مانشستر يونايتد، غير مضمون للبقاء في إيطاليا الصيف المقبل، حيث يفكر الفريق الإيطالي في إعادته لفريقه. وانتقل المهاجم التشيلي في الصيف الماضي لإنتر ميلان على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، بأمل البحث عن انطلاقة جديدة لمسيرته، لكنه تعرّض لعدد من الإصابات غيّبته عن لقاءات كثيرة مع الفريق الإيطالي. وبحسب الصحيفة، فالمدرب أنطونيو كونتي، الذي يرغب في بناء فريق للمستقبل والفوز بالألقاب، لا يرغب في بقاء المهتجم التشيلي في فريقه الصيف المقبل، ويفضل إعادته لفريقه، رغم كونه يملك حق شراء عقده بعد الإعارة مقابل 20 مليون يورو، لكن البند ليس إجبارياً.

الأخبار 10/3/2020

توريرا يغيب حتّى نهاية الموسم

أعلن نادي آرسنال الإنكليزي لكرة القدم أنّ لاعبه الأوروغواياني لوكاس توريرا سيغيب لفترة قد تصل إلى عشرة أسابيع بسبب كسر في الكاحل، ما سيحول عملياً دون عودته إلى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي. وأشار النادي اللندني إلى أنّ لاعب خطّ الوسط الدولي البالغ 24 عاماً، سيخوض "فترة تعافٍ يُتوقّع أن تمتد لما بين ثمانية وعشرة أسابيع". وأُصيب اللاعب في كاحل القدم اليمنى في مباراة فريقه مع بورتسموث من الدرجة الإنكليزية الثانية (الثالثة عملياً) الإثنين الماضي في الدور الخامس لمسابقة كأس إنكلترا، والتي انتهت بفوز فريقه بثنائيه نظيفة أهّله إلى ربع النهائي. ونقل توريرا إلى خارج الملعب على متن حمّالة. وكان المدرّب الإسباني لآرسنال ميكل أرتيتا قد رجّح في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، غياب الدولي الأوروغواياني لفترة مطوّلة، معتبراً أنّ ذلك "جزء من كرة القدم، علينا أن نتأقلم هذا يحدث للفرق الأخرى".

نداء الوطن 11/3/2020

إصابة مارسيلو وكورتوا قد تحرمهما مواجهة سيتي

يعاني كل من حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا وزميله المدافع البرازيلي مارسيلو من إصابة عضلية، ويحوم الشك حول مشاركتهما في المباراة ضدّ مانشستر سيتي الإنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرّرة في 17 الجاري.

نداء الوطن 12/3/2020

جوفنتوس يرغب في ضمّ كاين

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية المقرّبة من نادي جوفينتوس، أنّ الأخير يرغب في الحصول على خدمات اللاعب هاري كاين نجم فريق توتنهام الإنكليزي. وأكدت الصحيفة أنّ كاين من أولويات دعم هجوم "السيدة العجوز" في الفترة المقبلة، موضحةً أنّ الصفقة قد تكلّف جوفنتوس بين 150 و170 مليون يورو.

نداء الوطن 12/3/2020

"يويفا" يرفض طلب استئناف راموس

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفيا"، طلب الإستئناف الذي قدّمه نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن طرد قائده سيرجيو راموس، في المباراة ضد مانشستر سيتي الإنكليزي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.