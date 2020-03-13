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يبقى الحديث الأساس عن الكورونا وقد سجلت اليوم حالة وفاة ثالثة فيما رفعت الحكومة درجات الإجراءات بلغت حد توقف العمل في المولات والإدارات وتراجعت حركة المطار الجوية فيما بدأ تنفيذ الخطة باء وهي تقضي بتحضير ثماني مستشفيات حكومية في كل المناطق.

المنار

أسر كورونا الملايين داخل جدران دولهم، فلا صوت يعلو على صوت مكافحة الفيروس، الذي واصل تمدده حول العالم مسجلاً المزيد من الاصابات وملحقاً خسائر فادحة في الأسواق المالية والحركة الاقتصادية، ومعه رفعت حالة الإستنفار والتأهب لمواجهة فيروس يمكن السيطرة عليه إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وفق منظمة الصحة العالمية.

nbn

اتساع دائرة القلق في لبنان بعد تسجيل حالة وفاة ثالثة بكورونا لكن الدولة بإداراتها وأجهزتها المعنية كافة مستنفرة بكل ما أوتيت من إمكانات لمواجهة اجتياح الفيروس المتوحش. على طاولة مجلس الوزراء حل كورونا كبند دائم وهو أعلن تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات على قدم وساق وطلب من المنظمات الدولية الإهتمام بالنازحين واللاجئين وتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خص الفيروس.

mtv

هنأ وزير الصحة نفسه على التدابير الصحية وعلى جاهزية المستشفيات مردداً بأن لبنان ليس جزيرة معزولة عن الأمراض، ورفض تحميل فريقه السياسي أي مسؤولية عن إمطار هذه الجزيرة بالطائرات الموبوءة من إيران، وشرح لمجلس الوزراء أن المخالطة هي السبب الأساس لانتشار الفيروس، محدداً أماكنها بالدول الأوروبية ومصر ودبي مستثنيا إيران.

NTV

السفر ما زال متاحاً ذهاباً وإياباً، الحدود البرية والبحرية مفتوحة، المستشفيات في خوف على الأحياء ومن الأموات، وأجهزة التنفس إلى احتضار وهي أصلاً موجودة باختصار كل ذلك يتطلب من الدولة والشعب معاً الدخول في زمن العزلة، واعلان توقف حركات الملاحة جواً وبراً وبحراً، فلبنان المفلس لن تتعطل عجلة اقتصاده، وديونه معلقة وله أن يسددها لاحقاً "إذا بقينا طيبين".

OTV

كورونا أولاً، والعناوين الأخرى إلى المراتب الدنيا من حيث الاهتمام الشعبي.

فالقصة لم تعد مزحة، ولم تكن يوماً كذلك، لكن ازدياد عدد الوفيات والاصابات بات ينذر أكثر فأكثر بوجوب اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتكال قبل كل شيء على وعي الناس، والتزامهم معايير الوقاية التي باتت معروفة من الجميع، من دون الغرق في حالات هلع وذعر لا مبرر لهما.

LBC

لأن "كورونا" اجتاح العالم وأصبح عابراً للدول والأنظمة والتحالفات والخصومات، فإن دولاً أسقطت محظورات لتتعاطى مع هول الأزمة بحجمها: إيران طلبت مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي الذي لم تستدن منه منذ عام 1962، أي قبل الثورة بسبعة عشر عاماً، وذلك لمساعدتها على الحد من تفشي الفيروس.

الميادين

طلبت ​وزارة​ النقل السورية من "جميع الجهات التابعة لها البرية والبحرية والجوية اتخاذ الإجراءات الكاملة لتعقيم وسائل النقل القادمة إلى ​سوريا​ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا​".

الجزيرة

أكدت ​وزارة الصحة​ ووقاية المجتمع ​الإماراتية، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"، كانت وضعت قيد الحجر الصحي بعد قدومها من الخارج.

العربية

أعلن الرئيس الجزائري ​عبد المجيد تبون​ أنه قرر تعليق الدراسة في ​المدارس​ و​الجامعات​ والمعاهد اعتباراً من اليوم وحتى 5 نيسان تحسباً من انتشار فيروس كورونا.