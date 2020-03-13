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لبنان الحر
أكد وزير الصناعة عماد حب الله، على "ضرورية أن تعمل مصانع الأدوية في لبنان بحسب الجودة التي كنا نراها في السابق، فلبنان يقف أمام أزمة كبيرة، ولبنان كحال جميع الدول الكبرى التي أصابها الإرباك على مستوى مواجهة فيروس كورونا.
صوت لبنان
لفت النائب محمد كبارة في بيان الى أن "منظمة الصحة العالمية أعلنت كورونا وباء عالمياً، مشيراً إلى أن "حكومة لبنان لا تعلن حالة طوارئ صحية مع أن الكورونا صارت منتشرة أفقيا في البلد وتتفشى وغالبية الإصابات ناتجة عن عدوى محلية سببها الإختلاط بالوافدين".
radio orient
شدّد عضو "هيئة تنسيق الثورة" عن العسكريين المتقاعدين، العميد المتقاعد جورج نادر، على أنه "لو أن السلطة اتّخذت مجموعة من الإجراءات الضرورية للوقاية من وصول "كورونا" إلى لبنان، لكان أمكن القول في تلك الحالة إن ثورة 17 تشرين الأول ستكون على المحكّ، بعد التخلّص من الفيروس".
اذاعة النور
أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، إلى أنه "في ظل الانفجار الهائل لهذا الوباء وحده التضامن الإنساني هو الأساس ولتسقط الحسابات السياسية الضيفة".
صوت المدى
أشار النائب السابق الدكتور عاطف مجدلاني إلى "وجود الكثير من المعلومات المغلوطة التي يتمّ تداولها في الآونة الأخيرة، حول فيروس "كورونا".