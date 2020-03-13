لبنان الحر

أكد وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، على "ضرورية أن تعمل مصانع الأدوية في ​لبنان​ بحسب الجودة التي كنا نراها في السابق، فلبنان يقف أمام أزمة كبيرة، ولبنان كحال جميع الدول الكبرى التي أصابها الإرباك على مستوى مواجهة فيروس كورونا.

صوت لبنان

لفت النائب ​محمد كبارة​ في بيان الى أن "​منظمة الصحة العالمية​ أعلنت كورونا وباء عالمياً، مشيراً إلى أن "​حكومة​ لبنان لا تعلن حالة طوارئ صحية مع أن ​الكورونا​ صارت منتشرة أفقيا في البلد وتتفشى وغالبية الإصابات ناتجة عن عدوى محلية سببها الإختلاط بالوافدين".

radio orient

شدّد عضو "​هيئة تنسيق الثورة​" عن العسكريين المتقاعدين، العميد المتقاعد ​جورج نادر​، على أنه "لو أن السلطة اتّخذت مجموعة من الإجراءات الضرورية للوقاية من وصول "​كورونا​" إلى لبنان، لكان أمكن القول في تلك الحالة إن ثورة 17 تشرين الأول ستكون على المحكّ، بعد التخلّص من الفيروس".

اذاعة النور

أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، إلى أنه "في ظل الانفجار الهائل لهذا الوباء وحده التضامن الإنساني هو الأساس ولتسقط الحسابات السياسية الضيفة".

صوت المدى

أشار النائب السابق الدكتور ​عاطف مجدلاني​ إلى "وجود الكثير من المعلومات المغلوطة التي يتمّ تداولها في الآونة الأخيرة، حول فيروس "كورونا".