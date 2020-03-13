الجمهورية/ طوني عيسى

قال أن الحل الوحيد الذي يجب ان تعتمده الحكومة هو إعلان حال الطوارئ التي يجب أن تطبق على كافة الأراضي اللبنانية وذلك باتخاذ تدابير صارمة من خلال فرض غرامات مالية على المخالفين وحد الحظر في دخول الأشخاص والبضائع من خلال المعابر بحيث تقصتر على المواطنين العائدين للضرورة القصوى والبضائع التي لا يمكن الاسغناء عنها.

اللواء/ منال زعيتر

قالت إن المصيبة التي يعاني منها لبنان اليوم هي في طريقة التعاطي مع الأزمة والتي لم ترق بعد إلى مستوى المسؤولية حسب توصيف أهل الحكم ذاتهم، مضيفتاً أن الحكومة بشهادة المجتمع الدولي تقوم بأقصى ما تستيطع والدولة بأكملها مستنفرة لإيجاد الحلول.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية عليمة أن لبنان يخشى من أن يعمد بعض حملة السندات من الدائنين إلى التفاوض مع لبنان مع اللجوء في الوقت نفسه، إلى المحاكم الدولية أو التحكيم، لا سيما منها الصناديق الائتمانية الخارجية مضيفتاً أنها تسعى إلى تسريع إعداد الخطة الإقتصادية الإصلاحية التي من شأنها إنقاذ لبنان من الإفلاس. وذكرت المصادر أيضاً أن التفاوض مع الدائنين وصندوق النقد الدولي صعب.

نداء الوطن / وليد شقير

رأى أنه من المفترض على الحكومة تجنب التعينيات بلا آلية تعتمد معايير الكفاءة والخبرة لكن البدء في طلب تقديم المرشحين سيرهم الذاتية للاختيار، سهل عليها القرار تزامناً مع دراستها الموقف في سداد اليوروبندز والاستعانة بصندوق النقد الدولي.