The Guardian

اليونان: الاتحاد الأوروبي يقدم 2000 يورو للمهاجرين الراغبين في العودة إلى ديارهم من الجزر

طرح الاتحاد الأوروبي خطة تقضي بدفع ألفي يورو لكل طالب لجوء مقيم في المخيمات المكتظة بالجزر اليونانية، لقاء العودة طوعاً لبلده. وصرحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، السويدية إيلفا يوهانسون للصحفيين في بروكسل بأن هذه الخطة ستكون سارية لمدة شهر واحد فقط، بسبب مخاوف الاتحاد من أنها ستجلب مزيداً من المهاجرين الذين سيحاولون الاستفادة منها. ووصفت المفوضة هذه الخطة بأنها "نافذة فرصة مفتوحة" أمام طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي لدواعي اقتصادية، وقالت: "بطبيعة الحال اللاجئون لن يعودوا لأن ذلك ليس بوسعهم، لكن المهاجرين الاقتصاديين الذين ربما يدركون أن طلبهم للجوء لن يلقى رداً إيجابياً وقد يكونوا معنيين بفعل ذلك".

The Wallstreet Journal

ماكرون يصّعد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة عبر التلفزيون ألقاها اليوم إغلاق كل المدارس والجامعات الفرنسية ابتداء من يوم الاثنين المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وكان ماكرون قد أكد أن بلاده تستعد للتصدي لتسارع انتشار الوباء، بعد إصابة أحد وزرائها بالفيروس وقال: "نحن في بداية انتشار الوباء الذي سينتشر بقوة وبسرعة أكبر". وطلب الرئيس الفرنسي من كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة، أن يبقوا قدر الإمكان في منازلهم. وشدد ماكرون على أنه لن تلغى الانتخابات البلدية المقررة بعد أقل من 72 ساعة.

روسيا اليوم

متحدث باسم الخارجية الصينية: الجيش الأمريكي ربما أدخل كورونا إلى الصين

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بسبب التفشي. ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على "تويتر" قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير". وفي وقت سابق من اليوم، قالت اللجنة الصحية الصينية إن فيروس كورونا تجاوز ذروته في البلاد مع تسجيل 8 حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.