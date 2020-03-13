الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعاً بحث في عمل الصيارفة وآلية تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، في السراي الحكومية، اجتماعاً تم البحث خلاله في آلية تطبيق الاجراءات والقرارات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. وكذلك، تم البحث في عمل الصيارفة وضرورة التشدد في التزام سعر صرف العملة الوطنية وملاحقة الصيارفة غير الشرعيين.

وكالة الأناضول

الخارجية الروسية: الأطراف ملتزمة بوقف إطلاق النار في إدلب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الأطراف تراعي وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا. وقالت في مؤتمر صحفي: "في الآونة الأخيرة، تم التغلب على التوتر الخطير في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأصبح ذلك ممكناَ بفضل الاتفاق (الهدنة في إدلب) الذي توصل إليه زعيما روسيا وتركيا في موسكو يوم 5 آذار". وتابعت: "البروتوكول الإضافي الملحق بمذكرة 17 سبتمبر 2018 (سوتشي)، الموقع في ختام القمة الأخيرة، سمح بوقف الاشتباكات على خط التماس في منطقة وقف التصعيد اعتبارا من 6 مارس".

وكالة أنباء رويترز

ترامب يعطى البنتاجون سلطة الرد على هجوم العراق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع (البنتاجون) سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته جماعة مسلحة في العراق وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني. وقال إسبر للصحفيين في البنتاجون "تحدثت مع الرئيس. وأعطاني السلطة لفعل ما ينبغي علينا فعله بما يتماشى مع توجيهاته". وبسؤاله عما إذا كان أي رد أمريكي قد يتضمن توجيه ضربات داخل إيران، قال إسبر إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة الآن "لكننا نركز على الجماعة، أو الجماعات، التي نعتقد أنها نفذت هذا (الهجوم) في العراق، في الوقت الحالي".

وكالة فرنس برس

مؤتمر للمصالحة الليبية في تموز في أديس ابابا

أعلن ثلاثة رؤساء أفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وممثّلون عن كلّ من الأمم المتّحدة والحكومتين الجزائرية والمصرية في ختام اجتماع في الكونغو الخميس أنّ أديس أبابا ستستضيف في تموز المقبل مؤتمراً للمصالحة بين أطراف النزاع في ليبيا. وجاء في البيان الختامي الذي ألقاه وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو إنّ "مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الافريقي قررت عقد المؤتمر الوطني بين الأطراف الليبيين في شهر تموز 2020 في أديس ابابا بأثيوبيا طبقا للقرار الذي اتخذه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الافريقي عام 2018".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: الوضع في أفغانستان محفوف بمزيد من المخاطر

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الأزمة في أفغانستان تثير القلق، ومحفوفة بالمزيد من المخاطر وزعزعة استقرار البلاد. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي إنه: "من المثير للقلق، أن وضع الأزمة الحالي (في أفغانستان) محفوف بالمزيد من المخاطر وزعزعة الاستقرار السياسي المحلي الصعب في البلاد، ومن الممكن أن يكون له عواقب سلبية على بدء المفاوضات بين الأفغانيين، والتي فتحت آفاقها بعد إبرام الاتفاق بين أمريكا وطالبان في الدوحة". وذكّرت زاخاروفا بأن موسكو رحبت بالتوقيع على الاتفاقية، وتتوقع أن يتم تنفيذها بالكامل.