TL

في لبنان ورغم الضيق الاقتصادي تمكنت الحكومة من تطبيق إجراءات صحية واجتماعية وإدارية وحتى أمنية فيما لجأ الكثير من اللبنانيين الى التزام منازلهم..

وعممت الحكومة تجربة مستشفى رفيق الحريري على سائر المستشفيات الحكومية في المناطق وأعداد المصابين في تزايد لكن الكثير منها يؤول الى الشفاء أما حالات الوفيات فأصحابها يعانون حالات صعبة في الأساس..

المنار

في لبنان لا اقوال تصف واقع الحال، فالحكومة ووزارة الصحة تكابد بكافة اقسامها لمقارعة وباء كورونا واوبئة سياسية واعلامية واخلاقية، ظن اللبنانيون انها قد تعيش في كل الازمات، الا الازمة الصحية – الانسانية. لكن ما شخصته الايام الاخيرة يثبت أن تلك الاوبئة قادرة على التكيف والاستثمار في كل شيء،حتى بات الوطن يحتاج بجد الى اعلان حالة طوارئ اخلاقية وانسانية،واخرى قضائية لمكافحة اعوان كورونا ..

nbn

إكتملت أساطير زمن الكورونا بالتنين. ومنخفض فرض حظر تجول غير معلن بفعل قوة رياحه العاتية وغير القابلة للإحتواء بعدما وصلت سرعتها إلى تسعين كيلومترا في الساعة عدا عن حمولتها من أتربة وأمطار موحلة فاضت بها الأنهار وبعض القرى.

التنين الجوي خلف وراءه أضرارا كارثية فلم يترك خيمة فوق رأس زرع أو مزارع وإقتلع أشجارا وأخضع شبكات المياه والكهرباء والإنترنت والإتصالات لسلطته فأصابها بالأعطال.

mtv

بالتدرج البطيء وعلى قاعدة " شو صاير، اللي عند أهلو عا مهلو ، تتحرك حكومة مواجهة التحديات. فرغم الرعب المبرر الذي ينتاب الناس، ورغم دخول اللبنانيين في حال طوارىء طوعية جعلتهم يخلون الشوارع، وكذلك بالنسبة الى المؤسسات التجارية والرسمية ونصف الرسمية. والأخطر الأخطر، رغم اقتراب الاصابات بفيروس كورونا الحدود القصوى للطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية، ورغم الصرخات المتصاعدة من حناجر أكبر قادة الدول العظمى، معلنين عجزهم عن مواجهة الانتشار العنقودي للفيروس, رغم كل هذه الصيحات والاستغاثات.

NTV

انهيار أميركا لا يضاهيه إلا خسوف ألمانيا وخضوعها لأمر كورونا الواقع بعدما توقعت مستشارتها أنجيلا ميركل إصابة ثلثي السكان بهذا الفيروس أي ما يقارب سبعين في المئة من عدد السكان البالغ اثنين وثمانين مليونا. على أن أخطر التصريحات التي تعترف باستحقاق الكورونا جاءت من رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون الذي خاطب شعبه بالقول سوف تخسرون أحبتكم وعدد الإصابات سوف يزداد بشدة.

OTV

في موازاة العمل المستمر لتجاوز الأزمات على أكثر من جبهة، يتواصل رمي الشائعات في أكثر من اتجاه، وآخرها اليوم خبر تم تداوله عن إصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراسيم تجنيس لعدد من الاشخاص غير اللبنانيين. وقد نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الموضوع، معتبرا أنه يدخل في اطار الاخبار الكاذبة، ومشيرا إلى أن مراسيم استعادة الجنسية الصادرة في العدد الاخير من الجريدة الرسمية تعود الى أشخاص مقيمين في الخارج ومتحدرين من اصل لبناني، وهي تصدر بناء على قانون استعادة الجنسية اللبنانية.

LBC

لبنان مازال في المراحل الأولى، وكل التعاطي إلى اليوم هو من باب ردات الفعل وليس المبادرة، فبعد اثنين وعشرين يوما على ظهور اول اصابة في لبنان فإن الإجراءات مازالت تتخذ بالتقسيط وتحت ضغط الإعلام والرأي العام ، فيما المطلوب مبادرات من السلطة ومن الشعب، فلا مبادرات السلطة وحدها كافية ، ولا الإجراءات الذاتية للشعب وحدها كافية ... المطلوب أن تكون إجراءات السلطة لإلزامية، والإجراءات الذاتية للشعب أن تكون صارمة ... عمليا، ماذا في المعطيات؟

الميادين

أعلنت ​الرئاسة التونسية​ أن الرئيس الجزائري ​عبد المجيد تبون​ أبلغ نظيره التونسي ​قيس سعيد​ تأجيل زيارته لتونس بسبب الانشغال بتطورات ​فيروس كورونا​.

الجزيرة

أعلنت ​السلطات العمانية​ أنها ستعلق التأشيرات السياحية اعتباراً من 15 الحالي ولغاية 30 يوماً، إضافةً إلى منعرسو ​السفن​ السياحية في مرافئها.

العربية

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 5، إثر تسجيل 3 حالات جديدة".