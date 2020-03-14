لبنان الحر

ناشد رئيس "حزب الكتئاب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، المعنيّين من فرق التصليحات في "شركة كهرباء لبنان" و​وزارة الأشغال العامة والنقل​، "العمل على إعادة ​التيار الكهربائي​ المنقطع خاّصة في القرى الجبليّة جرّاء العاصفة الّتي ضربت لبنان أمس".

صوت لبنان

لفت النائب السابق ​مصباح الأحدب​ إلى أنّ "بالإمس اشتباكات قي ​القبة​، واليوم قتيل على ​ساحة النور​"، مركّزًا على أنّ "​طرابلس​ خاضعة لخطّة أمنيّة منذ ست سنوات، والجميع يعلم أنّ ​الأجهزة الأمنية​ بدل حماية الناس، تفتعل هذه الأحداث".

radio orient

ركّز عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدي معلوف​، على أنّ "​الكورونا​ في لبنان مش "محلّي ومحطوط على كريمة". الكورونا في لبنان مثل في كلّ العالم، ينتشر بسرعة ويقتل".

اذاعة النور

لفتت وزيرة العدل ماري ملود نجم، الى أنه "في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد يطلب من جميع الكتاب العدل تقليص أيام الدوام في دوائرهم الى يومين في الأسبوع وتخفيض عدد ساعات الدوام اليومي الى أربع ساعات في اليوم.

صوت المدى

اكد وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ خلال تفقده الأضرار التي تسببت بها العاصفة في ​منطقة البقاع​ ان "الزيارة تأتي من اجل الاطمئنان على صحة اهلنا ومن اجل تفقد الأضرار التي خلفتها العاصفة في المنطقة.