وجه البنتاغون تحذيرا لإيران من اتخاذ أي إجراءات للرد على غارات التحالف الدولي على مواقع كتائب حزب الله العراقي، مشددا على أن الخطر الذي تشكله إيران، "لا يزال كبيرا جدا". وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن الضربات الأمريكية ستردع الهجمات المستقبلية مثل الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي. وأضاف أنه تم ضرب موقع قرب مطار كربلاء، مشيرا إلى وجود أهداف أخرى تخص "كتائب حزب الله" لم تقصف تحليا بضبط النفس. ونفى انم تكون لديه معلومات عن مقتل الجنرال الإيراني سياماند مشهداني بالغارات الأخيرة التي استهدفت مواقع لـ"كتائب حزب الله" في العراق: وقال"ليست لدي معلومات عن مقتل أي جنرال في الحرس الثوري".

نفت الخارجية الإيرانية صحة الاتهامات الموجهة إلى الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة ورئيسها، دونالد ترامب، بالوقوف وراء الهجوم على قوات التحالف الدولي في العراق، وقالت إن واشنطن لا يمكنها تحميل طهران تداعيات التواجد الأمريكي غير القانوني في العراق.

اعتبر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن رد التحالف الدولي على استهداف قواته في معسكر التاجي بالعراق كان حاسما، مهددا باتخاذ إجراءات قوية ضد كل من يسعى لمهاجمتها. وقال ان "القوات البريطانية توجد في العراق مع الشركاء في إطار التحالف لمساعدة البلاد في التصدي للأنشطة الإرهابية، وكل من يسعى إلى الإضرار بها عليه أن يتوقع ردا قويا".

أكد وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، رفض بلاده للضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة لإجبار أديس أبابا على توقيع اتفاقية لا ترضيها بشأن سد النهضة مع مصر والسودان.

أصدر القضاء التركي، أحكاما بسجن 4 من أقرباء زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت الولايات المتحدة عن اغتياله، وقررت سجن المدانين الـ4 لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة "الانتساب إلى تنظيم إرهابي"..

أعلن مصدر روسي مطلع، أن السلطات الإندونيسية لم تبلغ موسكو بعد بقرارها إلغاء صفقة لشراء مقاتلات روسية من طراز "سو-35". وذلك تعقيبا على تقرير أفادت فيه وكالة "بلومبرغ" بأن الإدارة الأمريكية أجبرت السلطات الإندونيسية على التخلي عن الصفقة المبرمة عام 2018 بقيمة تتجاوز مليار دولار، وتقضي بتزويد جاكرتا بـ11 مقاتلة روسية.

تستعد اليونان لتسليم امرأة لأول مرة في تاريخها زمام الحكم في البلاد وتتولى إيكاتيريني ساكيلاروبولو القاضية السابقة البالغة 63 عاما، رئاسة البلاد لولاية من خمس سنوات..

اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن البلاد "تغيرت جذريا" منذ حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مسجدين بمدينة كرايس تشيرش العام الماضي. وأنه لا يزال من المزمع إحياء ذكرى الهجوم على المسجدين الذي راح ضحيته 51 شخصا، لكنها أقرت باحتمال تغيير الخطط إذا تفاقم انتشار فيروس كورونا.

أمر القضاء الأمريكي بإطلاق سراح المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأمريكية ومخبرة موقع "ويكيليكس" تشيلسي مانينغ، غداة ورود أنباء عن إقدامها على محاولة الانتحار في السجن.