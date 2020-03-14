امرت وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، على خلفية القصف الذي تعرضت له أربعة مواقع تابعة لقوات "الحشد الشعبي" والشرطة والجيش. وأعلن الجيش العراقي عن مقتل 3 عسكريين من قواته وشرطيين اثنين ومدني جراء الضربات الأمريكية، وقال ان الغارات استهدفت قطعات الجيش العراقي مغاوير الفرقة الـ19 ومقر الـ46 الحشد الشعبي وفوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل (جرف النصر، السعيدات، البهبهاني، منشأة الأشتر للتصنيع العسكري السابق، مطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابط بين كربلاء والنجف)". ووصف بانه"اعتداء سافرعلى سيادة العراق".

قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن الوزارة أمرت باستدعاء سفير بريطانيا لدى بغداد على خلفية الغارات الأخيرة على مواقع عراقية. واوضح أن بلاده ستتوجه برسالتي شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إثر القصف الأمريكي الأخير.

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي "البرلمان" محمد الحلبوسي القصف الأمريكي الذي طال مقار للجيش واخرى تابعة للحشد الشعبي، "انتهاكا للسيادة الوطنية".

استنكر الرئيس العراقي برهم صالح، ما أسماه بالقصف "الأجنبي" الذي استهدف مواقع عديدة داخل أراضي العراق، ومن ضمنها مطار كربلاء قيد الإنشاء. "هذا القصف انتهاك للسيادة الوطنية، لذا نجدد التأكيد على أن معالجة الأوضاع الأمنية تأتي من خلال دعم الحكومة العراقية للقيام بواجباتها وتعزيز قدراتها وإرادتها لفرض القانون وحماية السيادة، ومنع تحول أراضيها إلى ساحة حرب بالوكالة".

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، عقب قصف أمريكي استهدف عددا من مواقع عسكرية ومدنية في العراق، إلى "ضبط النفس ونشر السلام في ربوع البلاد" وإنه "يجب تجنيب العراق المزيد من التوترات والصراعات والابتلاءات".

تستعد الجالية المصرية في نيويورك لتنظيم تظاهرة أمام البيت الأبيض غدا الأحد، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية.

تسبب منخفض "التنين" وسوء الطقس في مصر بسقوط 8 ضحايا، نتيجة انهيار للمنازل بمنطقة الزرايب في مدينة 15 مايو بالقاهرة.

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