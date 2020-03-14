الديار/ محمد بلوط

تناول موضوع فريس كورونا وانتشاره في أكثر من ١٢٠ دولة، أما سرعة خطره أدت إلى أن يصبح هاجس عالمي ما استدعى الدول إلى اتخاذ سلسلة اجراءات وقائية وصحية بدرجات متفاوتة حسب نسبة الانتشار في كل بلد، وقال أنه في لبنان يستمر ارتفاع عدد الاصابات حيث بلغ 77 حالة اضافة الى وفاة 3 أشخاص. وبدا المشهد لليوم الثاني على التوالي امس في حالة من الشلل شبه التام وسط استمرار اقفال لجميع المراكز حيث التجمعات البشرية.

اللواء / عمر البردان

قال أنه في ظل الواقع الاقتصادي والمالي المأزوم الذي يعانيه لبنان، وبعد قراره تعليق تعليق السندات السيادية، تبدو الحكومة عاجزة عن إخراج البلد من المأزق الذي يتخبط به، ما لم تبادر إلى طلب مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي الذي يبدي مسؤولوه استغرابهم لبطء الحكومة في إعداد خطة اقتصادية واضحة المعالم قادرة على إنقاذ البلد من أزمته، ومن شأنها أن تحظى بثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية، من أجل تقديم الدعم للبنان في هذه الظروف الحرجة التي يواجهها.

الأخبار/ نقولا ناصيف

تناول موضوع التشكيلات القضائية وقال واجهت مجلس القضاء الأعلى في 5 آذار، عقبتان: الأولى من وزيرة العدل ماري كلود نجم التي لم تقل، بعد ملاحظاتها الأخيرة عليها، بأنها ستُوقّعها إذا أصرّ المجلس عليها، والثانية هي رئيس الجمهورية ميشال عون الذي جزم سلفاً بأنه لن يُوقّع التشكيلات ما لم يُعِد المجلس النظر في ما يعدّه الرئيس شوائب فيها.

الجمهورية / طارق ترشيشي

تناول موضوع الموقف الأميركي والغربي مما يجري في لبنان ومكيف حزب الله من صندوق النقد الدولي وقال، أنه توجد حلحلة قريبة في موقف "الحزب" إزاء مطالب صندوق النقد الدولي ومقترحاته، بحيث يبدي مرونة، خصوصاً اذا تبيّن له انّ هذه المطالب والمقترحات، او حتى النصائح، لا تمسّ حرية القرار الوطني اللبناني ولا تقيّد الدولة بأي شروط او قيود تنال من سيادتها، وهذا ما لمّح إليه بعض المسؤولين في الحزب، وأضاف أنه ربما يكون ايضاً قد توصّل بنتيجة الاتصالات الديبلوماسية التي جرت معه (تحديداً من المانيا وايطاليا وفرنسا التي ما تزال على علاقة مع جناحه السياسي) الى اقتناع بأنّ لبنان لن يتمكن من الحصول على مساعدات الّا عبر الصندوق.