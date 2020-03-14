روسيا اليوم

أنقرة تعلن الاتفاق مع روسيا على بنود وقف إطلاق النار في إدلب وتسيير دوريات مشتركة

أعلنت تركيا يوم أمس، التوقيع على اتفاق مع روسيا حول بنود وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، ينص على إطلاق دوريات مشتركة وإنشاء مراكز تنسيق بين الجانبين. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريح صحفي عقب انتهاء المحادثات مع الوفد العسكري الروسي في أنقرة، إنه تم التوقيع على نص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، مضيفا: "ننفذ أولى خطواته من خلال تنظيم دورية مشتركة على طريق M4 اعتبارا من 15 مارس".

وأضاف: "الدوريات المشتركة مع روسيا على الطريق الدولي M4 بسوريا ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق نار".

ولفت إلى أن الاتفاق يقضي بإنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا لتتم من خلالها إدارة العمليات الثنائية في إدلب ومراقبة وقف إطلاق النار.

وتابع: "هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائما، قمنا بدورنا بما يترتب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفا بناء في هذا الخصوص".

روسيا اليوم

بومبيو يرد على خامنئي وفرضية أن تفشي كورونا سببه هجوم بيولوجي

نشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تغريدة على "تويتر" رد فيها على تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى احتمال أن يكون تفشي فيروس كورونا سببه هجوم بيولوجي.

وكتب بومبيو "كما يعلم خامنئي، فإن أحسن دفاع بيولوجي هو إخبار الشعب الإيراني بحقيقة فيروس ووهان عندما تفشى في إيران قادما من الصين. غير أنه (خامنئي) سمح لرحلات شركة طيران "ماهان إير" بالاستمرار ذهابا وإيابا من بؤرة التفشي في الصين، وسجن من تحدث عن الأمر".

وكان خامنئي أمر رئاسة الأركان العامة الإيرانية ببناء مقر صحي وعلاجي للحد من تفشي كورونا، ونشر تغريدة على "تويتر" قال فيها "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأدلة التي تثبت أن كورونا يمكن أن يكون هجوما بيولوجيا، فإن هذا المقر يمكنه أن يكون بمثابة مناورة دفاع بيولوجي أيضا، كما أنه يعزز الاقتدار الوطني".