الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعا لمتابعة الإجراءات الوقائية من الفيروس وسبل رفع مستوى التأهب

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مساء اليوم، في السراي الحكومية، اجتماعا لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في لبنان، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الصحة العامة حمد حسن، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد راوول نعمة، الطاقة ريمون غجر، العمل لميا يمين، والأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار، ومستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري.

وتم التداول في سبل رفع مستوى التأهب، وستتابع الاجتماعات غدا لتحديد الاجراءات الجديدة.

وكالة الأناضول

عبر الفيديو كونفرانس.. قمة بين أردوغان وماكرون وميركل الثلاثاء

تقرر إقامة القمة المزمعة بين زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا، الثلاثاء المقبل، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، سيعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قمتهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس).

وأوضحت المصادر، للأناضول، أن قرار عقد القمة على هذا النحو يأتي كإجراء احترازي من "كورونا".

ويتناول القادة في القمة قضية إدلب السورية وأزمة اللاجئين إضافة إلى العلاقات التركية الأوروبية.

وكالة أنباء رويترز

صعود كاسح للأسهم الأميركية بعد إعلان حالة طوارئ وطنية

صعدت الأسهم الأميركية بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة يوم أمس بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية للتصدي لفيروس كورونا سريع الانتشار، وإن لم يحل ذلك دون خسائر أسبوعية حادة للمؤشرات الرئيسية.

وفي جلسة متقلبة، قفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من ستة بالمئة في المعاملات المبكرة ثم قلصت مكاسبها لتصبح 0.55 بالمئة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 قبل أن تعاود الصعود قرب الإغلاق مع إعلان ترامب عن مساعدة اتحادية بنحو 50 مليار دولار لمكافحة المرض.

لكن كلا من المؤشرات الثلاثة ظل منخفضا ثمانية بالمئة على الأقل للأسبوع بأكمله.

وكالة فرنس برس

ترامب يعلن حال الطوارئ في مواجهة وباء كورونا المستجد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتهم سابقاً بالاقلال من خطورة فيروس كورونا المستجد، حال الطوارئ الجمعة في الولايات المتحدة بهدف مواجهة الوباء.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية".

وأوضح الرئيس الأميركي أنّ القرار سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مناورات روسية لمواجهة "كورونا"

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في جنوب شطر روسيا الأوروبي، اليوم الجمعة، عن مناورات عسكرية لمواجهة العدوى الفيروسية. وتدربت القوات التي شاركت في هذه المناورات وهو التمرين الذي يهدف إلى تعزيز قدرة القوات على مواجهة الأوبئة وخاصة وباء كورونا، على التعامل مع خطر انتشار الفيروسات التي تسبب الأمراض الخطيرة، في المعسكر المغلق. وتضمنت فعاليات التمرين قيام عناصر الحماية ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بتقدير مدى الخطر، ثم قاموا بأعمال التطهير مستخدمين أكثر من 20 آلية متخصصة.

ومن الجدير ذكره أن الجيش الروسي يملك معدات حديثة لمكافحة العدوى الفيروسية منها آلية "إر خا إم 6" للتطهير الكيميائي.