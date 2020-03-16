الشرق الأوسط

9/3/2020

روبوت لسحب الدم من المرضى وحقنهم في الوريد

طور فريق من الباحثين الولايات المتحدة منظومة جديدة تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير باستخدام الأشعة تحت الحمراء والموجات الصوتية لسحب الدم وغرس إبر المحاقن في أوردة المرضى من أجل حقنهم بالأدوية والسوائل المختلفة. وكشفت نتائج التجربة التي قام بها الباحثون من جامعة رويترز الأميركية أن الأنظمة ذاتية الحركة التي تقوم بسحب الدم وحقن الأدوية في أوردة المرضى يمكنها أن تتفوق على البشر في أداء بعض المهام الطبية المعقدة. غير أن الدراسة أثبتت أن معدلات فشل المنظومة الجديدة تصل إلى قرابة عشرين في المائة، وأن الصعوبات تتزايد في الحالات التي يعاني فيها المرضى من التواء أو تلف الأوردة الدموية، وهي مشكلة شائعة في حالات كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بصدمات. وتتضمن المرحلة التالية من التجربة توسيع نطاق الشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من التقنية الجديدة بحيث تشمل المرضى بأوردة طبيعية أو تالفة على حد سواء.

10/3/2020

إزالة الغابات تزيد من مخاطر الإصابة بالملاريا

يقدّر الباحثون في جامعتي سيدني الأسترالية وساو باولو البرازيلية أنّ 20 في المائة من مخاطر الإصابة بالملاريا تأتي من مناطق إزالة الغابات. وأظهرت الدراسات السابقة أنّ إزالة الغابات يمكن أن تزيد من انتقال الملاريا عن طريق خلق ظروف ينمو فيها البعوض، واستقصى مؤلفو الدراسة الروابط بين الخطر المتزايد للملاريا في البلدان النامية، والمنتجات التي يطلبها المستهلكون من مناطق بعيدة عن تلك الدول، وذلك من خلال الربط الكمي بين حدوث حالات الإصابة بالملاريا وعدّة عناصر بدأت بإزالة الغابات ثمّ بالإنتاج الأولي للسلع الأساسية، الذي تم ربطه بعد ذلك بشبكات سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية بالطلب على السلع الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم.

13/3/2020

كوكب غريب يمطر حديداً سائلاً ساخناً

رصد العلماء كوكبا غريبا في مجموعة شمسية بعيدة أحواله الجوية رهيبة على الدوام، إذ إن الفرصة مهيأة بنسبة مائة في المائة لسقوط أغرب البال متمثلة في تخطر على البال متمثلة في قطرات من الحديد السائل الساخن لدرجة حارقة. وقال الباحثون أمس إنهم استعانوا بأداة اسبرسو المستخدمة في البحث عن الكواكب بالتلسكوب الكبير جداً بالمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي لمراقبة كوكب أطلق عليه اسم واسب – 76ب يقع على بعد 640 سنة ضوئية تقريباً من كوكب الأرض. ويبلغ حجم هذا الكوكب مثلي حجم كوكب المشتري أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية ويعد من أكثر الكواكب التي اكتشفت خارج المجموعة الشمسية تطرفاً من حيث المناخ والتركيب الكيميائي. وهو ينتمي لنوع من الكواكب يطلق عليه الكواكب الغازية العملاقة شديدة الحرارة. ويدور الكوكب واسب – 76ب في فلك يبلغ ثلاثة أمثال قطر النجم، أي إنه على مسافة أقرب كثيراً من مسافة كوكب عطارد من الشمس. ويزيد ما يستقبله الكوكب من الإشعاع 4000 مرة على ما تستقبله الأرض من الأشعة الشمسية وتبلغ درجة الحرارة على سطحه نهاراً 2400 درجة مئوية. وتتسبب تلك الحرارة الهائلة في تبخر المعادن الموجودة على الكوكب وتحمل رياح قوية بخار الحديد إلى الجانب المظلم الأقل حرارة من الكوكب، حيث يتكثف ويتحمل إلى قطرات من الحديد السائل. ويقول استاذ الفلك بجامعة جنيف ورئيس فريق الباحثين المشاركين في الدراسة التي نشرتها مجلة نيتشر إن أمطار الحديد السائل ربما تكون ملمحا فريدا من ملامح هذه الكواكب شديدة الحرارة.

الجمهورية

11/3/2020

تناولوا زيت الزيتون يومياً

أظهرت دراسة جامعة هارفارد أنّ تناول نصف ملعقة صغيرة فقط من زيت الزيتون يومياً يمكن أن يقلّل من خطر الإصابة بنوبة قلبيّة بمقدار الخمس. وشملت الدراسة 63 ألفاً و867 امرأة، من دراسة "صحّة الممرّضات"، و35 ألفاً و512 رجلاً من الدراسة المتابعة لمتخصّصي الصحّة. وكل 4 سنوات لنحو 3 عقود، أجاب المشاركون في الدراسة عن استبيانات حول نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم. واستخدم الباحثون أيضاً نماذج إحصائيّة لمقارنة الفوائد الصحيّة لزيت الزيتون، بالنسبة لصحّة القلب والأوعية الدموية، مع الزيوت النباتية الأخرى مجتمعةً، مثل الذرة وفول الصويا. وبعد حساب عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة، وجد الباحثون أنّ الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة يومياً من زيت الزيتون، لديهم خطر أقل بنسبة 15 في المئة من الإصابة بأي نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21 في المئة.

نداء الوطن

13/3/2020

"الأمازون" تختفي بعد 50 عاماً؟

حذر باحثون في دراسة نشرتها مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" من أن غابة الأمازون اقتربت من نقطة اللاعودة بسبب التغير المناخي وقد تتحول إلى سهول قاحلة في غضون 50 عاماً. وأشار الباحثون في الدراسة نفسها إلى أنّ نظاماً بيئياً رئيسياً آخر هو الحاجز المرجاني في البحر الكاريبي قد يندثر بعد 15 عاماً إذا ما تجاوز هو أيضاً نقطة اللاعودة. واعتبر هؤلاء أن هذه التغيرات قد تكون لها انعكاسات كارثية على البشر والانواع الحية الأخرى التي تعتمد على هذه المواطن الطبيعية. وتفيد أعمال خبراء المناخ في الهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ في منظمة الأمم المتحدة، بأن 90% من الشعاب المرجانية في المياه الضحلة ستتأثر سلباً إذا ارتفعت حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. وإذا بلغ الارتفاع درجتين مئويتين، فقد تختفي هذه الشعاب بشكل شبه كامل. وقد ارتفعت حرارة الأرض حتى الآن درجة مئوية واحدة.