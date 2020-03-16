TL

العالم ينغلق على نفسه، على وقع تفكك الحدود المفتوحة والاتجاه لاغلاقها، في اجراءات باتت توحد بين عدد من الدول شرقا وغربا، تحت وطأة تفشي الوباء الذي يهدد الانسانية جمعاء.

المنار

قبل الوقوع في أخطر المحاذير، اعلان رسمي لحالة التعبئة العامة، كأول التدابير. وإن تمكن اللبنانيون، مواطنين ورسميين، من الالتزام بالاجراءات، وتطويق كورونا إلى حد معقول، فالأمور تبقى بهذا المقدار، وإلا فلا بد من حالة طوارئ مدنية لمواجهة الظروف الاستثنائية، كما ألمحت النقاشات الحكومية

nbn

إلى ما يمكنه توصيفه ب"ميني حال طوارئ"، كان التوجه لبنانيا إلى خيار التعبئة العامة كسلاح لمقارعة تمدد فيروس كورونا، وفق ما طلب المجلس الأعلى للدفاع من مجلس الوزراء، الذي يقع على عاتقه إصدار مراسيم الأحكام الخاصة بالتدابير الواجبة.

mtv

أخيرا، اتخذ القرار المنتظر. فبعد أربعة وعشرين يوما تماما على اكتشاف أول حالة كورونا في لبنان أعلنت حالة التعبئة العامة. لكن لماذا حالة التعبئة لا حالة الطوارىء؟، وهل من فرق بين القرار الرسمي الذي اتخذ اليوم.

NTV

استبق اللبنانيون نظام التعبئة العامة في البلاد، و"تعبأوا" جماعات ووحدانا على كورنيش المنارة- عين المريسة، وآخرون استفادوا من شمس مدينة صور فارتادوا كورنيشها الشمالي والجنوبي، ما استدعى تدخلا للأجهزة الأمنية المعنية بهدف "التفرقة"، والطلب من المواطنين السياح العودة إلى منازلهم.

OTV

أيها اللبنانيات واللبنانيون: كي تعيشوا ويعيش لبنان، ضعوا حدا للاستهتار، ولا تكرروا المشاهد التي رأيناها اليوم في بعض المناطق، من تجمعات شعبية لا مبالية، وأكثروا في المقابل من مظاهر المواجهة بالفرح، كمثل الغناء والرقص من على شرفات المنازل على المنوال الإيطالي.

LBC

هناك صنف من البشر أقل ما يمكن ان يقال فيه إنه "بلا مخ " وعديم المسؤولية ومستهتر بصحته وصحة عائلته. هناك صنف من البشر لا ينفع معه الحكي، وإلا كيف يسمح لنفسه بأن يسير كالقطيع على كورنيش المنارة، وكأن لا كورونا في البلد. هؤلاء آباء وأمهات، هل هكذا يقدمون المثل الصالح لأبنائهم؟.

الميادين

غادر الأردني رسمياً بعد ظهر الأحد منطقة الاحتراز الخالية من الإصابات من مرض فيروس كورونا المستجد. وتم الإعلان رسميا عن رصد ست حالات دفعة واحدة مصابة بالفايروس دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

الجزيرة

تصريح وزير الصحة التركي أوردته بشريط عاجل وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قالت في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "عاجل | إصابة جديدة بكورونا لمواطن تركي بعد عودته من العمرة (وزير الصحة)".

العربية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي.