لبنان الحر

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في كلمة وجهها الى اللبنانيين في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في بعبدا، الى التضامن الوطني، ببعديه الإنساني والمجتمعي، وبطرق مبتكرة وجديدة، فجميعنا واحد أمام أي خطر يهدد سلامة حياة أي من اللبنانيين، وفي أية منطقة لبنانية.

صوت لبنان

وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل رسالة الى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "بالنهاية رح تضطروا تاخذو قرار حظر التجوّل وحصر الحركة بالبلد للتموين فقط لأنو ولا شي تاني رح يفيد.

radio orient

قال رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء: إن اللبنانيين يحتاجون اليوم إلى التكاتف، ولطالما كانوا دائمًا متآزرين في مواجهة الأزمات.

اذاعة النور

شغل كورونا حيّزاً من السجال على المسرح السياسي بفعل انتقادات لتأخر الحكومة في إجراءاتها الاستباقية للتخفيف من عدوى الفيروس، وفي وقفها رحلات الطيران من وإلى إيران، التي انتقلت الإصابة الأولى به منها عبر إحدى السيدات العائدات من زيارة دينية إلى مدينة قم.

صوت المدى

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​سليم عون​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن " ​التيار الوطني الحر​ طاقة إيجابية تتجدد كل ​14 آذار​".