بدأ الجيش الإيراني تدريبات للتصدي لهجمات بيولوجية، في حين أكد أحد النواب الإيرانيين أن سلطات البلاد تدرس احتمال أن يكون تفشي فيروس كورونا ناجماً عن هجوم بيولوجي أمريكي.

أعلنت خدمات الطوارئ في نيجيريا، أن انفجارا في أحد أنابيب النفط أودى بحياة 15 شخصا، وتسبب في تدمير نحو 50 منزلا إثر حريق في إحدى ضواحي لاغوس، العاصمة التجارية للبلاد.

توجه الناخبون الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية، بعدما قررت الحكومة المضي قدماً في تنظيمها، بالرغم من تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد. ومن المقرر أن يختار الناخبون رؤساء 35 ألف بلدية ونحو نصف مليون من أعضاء المجالس المحلية.

تواجه جو بايدن، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، وبيرني ساندرز، المتصدر السابق للانتخابات التمهيدية، في أول مناظرة تلفزيونية ثنائية بينهما.

أعلنت السلطات في ولاية لويزيانا إرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فيها والتي كانت مقررة مطلع أبريل، لأكثر من شهرين بسبب وباء كورونا، لتصبح بذلك أول ولاية أمريكية تتخذ مثل هذا القرار.

أفادت وزارة الدفاع الروسية باختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بسبب استفزازات من قبل تشكيلات إرهابية غير خاضعة لتركيا" وأن "الإرهابيين حاولوا، من أجل تنفيذ استفزازاتهم، استخدام السكان المدنيين دروعا بشرية، بما في ذلك النساء والأطفال"وأنه "تم منح وقت إضافي للجانب التركي لاتخاذ إجراءات خاصة بتحييد التنظيمات الإرهابية، وضمان أمن الدوريات المشتركة على الطريق M4".