النهار/ نبيل بو منصف

قال أن الواقع الذي يواجهه لبنان الآن في أزمة أنتشار وباء الكورونا، فإن اشتباكاً غير مسبوق بين التداعيات الصحية والاقتصادية والمالية سيضع لبنان عن حق أمام حقبة محفوفة بالغموض والمجهول.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن حال المواطن اللبناني في زمن الكورونا ليس كحال أي مواطن آخر في أي دولة في العالم فالمواطن اللبناني يخضع للابتزاز من تجار المطهرات ومحاولة الاستثمار الوقحة على صحته أو بترويج مستحضرات غير مطابقة للمواصفات مضيفاً أن الجهات الصحية المعنية تعترف بأنها ليس قادرة على الاحتواء وإن الشح الكبير في المواد الوقائية هو ما فرض إعلان حال الطوارئ العامة.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن وزير صحة سابق أن إعلان التعبئة العامة الذي صدر بالأمس قد اتى نتيجة التأخير في اتخاذ الاجراءات الوقائية مضيفتاً أن الاجراءات الوقائية التي بدأت منذ حوالى أسبوع تهدف إلى إعطاء الوقت اللازم للقطاع الصحي من أجل تأمين الجهوزية الضرورية.

اللواء/ غاصب المختار

نقل عن مصدر وزاري متابع للملف المالي والاقتصادي أن برامج الإصلاح التي تتواكب مع عدم سداد أو تعليق سداد الديون تتطلب دينامية داخلية لها علاقة بالحكومة والمكونات اللبنانية، وهناك دينامية خارجية مع الدول والهيئات الدولية التي تواكب، وهي مستعدة لتساعد لبنان بتمويل المشاريع ودعم الاستيراء أو تمويل عجز الموازنة. فاشق الداخلي مفروض أو ينتهي أما الشق الخارجي يحتاج إلى المفاوضات مع الدول والهيئات والدائنيين.

نداء الوطن / كلير شكر

قالت أن كل الإجراءات المتخذة منذ وصول أول حالة إصابة إلى لبنان والتي أوصت بها لجنة المتابعة وتبنتها الحكومة بمختلف إداراتها المعنية، لم تنجح في احتواء تفشي الفيروس الذي يواصل تمدده الأفقي في أجساد اللبنانيين مضيفةً أن الحكومة فصلت إعتماد حال التعبئة العامة ورفضت الانصياع إلى قاعدة الهلع لكي لا تسرع في فرض إجراءات قاسية تشل حركة البلاد.