THE GUARDIAN

ملك إسبانيا يتخلى عن ميراثه ويخفض راتب والده بسبب تهريب الأخير أموالاً إلى خارج البلاد من خلال حسابات مصرفية

تخلى ملك إسبانيا فيليبي السادس عن ميراثه الشخصي من والده وجرّد الملك السابق خوان كارلوس من راتبه السنوي بعد بروز مزاعم بأن فيليبي السادس سيستفيد من ملايين اليورو المحفوظة في صندوق سري خارجي له علاقة بالسعودية.

جاء البيان الذي أصدرته العائلة المالكة الإسبانية مساء الأحد بعد صدور تقرير يشير إلى أن الملك فيليب سيكون مستفيداً من صندوق خارجي أنشأه والده عام 2008 حين كان خوان كارلوس لا يزال في السلطة.

تنازل رئيس الدولة السابق عن العرش في عام 2014، بعد أن تسببت سلسلة من الفضائح في تراجع شعبيته. إلا أن خوان كارلوس، 82 عاماً ظل يتلقى راتباً سنوياً من الدولة الإسبانية بلغ حوالي 194،000 يورو في عام 2018.

THE GUARDIAN

ترامب يعرض مبالغ مالية كبيرة للحصول حصراً على لقاح لفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام ألمانية أن إدارة ترامب عرضت على شركة طبية ألمانية "مبالغ كبيرة من المال" للوصول الحصري على لقاح لمعالجة فيروس كورونا المستجد. وذكرت صحيفة "داي فيلت"، نقلاً عن أوساط الحكومة الألمانية، أن الحكومة الألمانية تحاول مواجهة ما تعتبره محاولة استحواذ قوية من قبل الولايات المتحدة.

كتب دي فيلت أن الرئيس الأميركي عرض على شركة CureVac الألمانية للأدوية الحيوية ومقرها توبنغن "مبالغ كبيرة من المال" للاضطلاع بشكل حصري على عملهم.

وفقًا لمصدر مجهول نقلاً عن الصحيفة، كان ترامب يفعل كل شيء لتأمين لقاح ضد فيروس كورونا للولايات المتحدة، "لكن للولايات المتحدة فقط".

روسيا اليوم

أسوأ يوم للأثرياء منذ 30 عاماً: تراجع ثروة أغنى 20 رجلا في العالم 78 مليار دولار في يوم واحد

تراجعت ثروة أغنى 20 مليارديرا في العالم 78 مليار دولار في يوم واحد، وكان يوم الخميس أسوأ يوم لأسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية منذ 30 عاماً بسبب تدافع المستثمرين للتخلص من الأصول. وحسب مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في عالم المال والأعمال، فقد تراجعت ثروة جيف بيزوس، الذي يعتبر أغنى رجل في العالم، أكثر من غيره، لكنه ظل الملياردير الوحيد الذي يمتلك أكثر من 100 مليار دولار بعد انخفاض ثروة منافسه بيل غيتس إلى ما دون تلك العتبة يوم الخميس.