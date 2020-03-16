الوكالة الوطنية للإعلام

قطاع التربية في الشيوعي: لتأمين التعليم عن بعد عبر تلفزيون لبنان

أهاب قطاع التربية والتعليم في "الحزب الشيوعي اللبناني"، في بيان، و"أمام التطورات المتسارعة لإنتشار وباء كورونا العالمي، والخطر الكبير والمتسارع على حياة المعلمين والموظفين وسائر فئات المجتمع اللبناني، والأداء الحكومي البطيء، الذي لا يرقى في أحسن الحالات إلى المواجهة بالسرعة التي ينتشر فيها هذا الوباء"، أهاب بالحكومة وبوزارة التربية خاصة، التحرك فورا لإقرار التالي: 1- "إقفال جميع الإدارات العامة إقفالا تاما لمدة اسبوعين، ريثما تتضح الصورة، عندها يتخذ القرار المناسب بالعودة للعمل او تمديد الإقفال.

وكالة الأناضول

عدن.. العشرات يضربون عن الطعام في سجون قوات مدعومة إماراتيا

أعلنت رابطة أمهات المختطفين في اليمن (أهلية)، أن عشرات المعتقلين، بسجون تابعة لقوات مدعومة إماراتيا، بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم. وقالت الرابطة، في بيان، إنها "نفذت وقفة احتجاجية أمام مقر التحالف العربي الداعم للحكومة اليمينية، بمدينة عدن (جنوب)ِ، ضد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي تحتجز أبنائها". وكشفت الرابطة أن المعتقلين، ويقدرون بالعشرات، بدأوا إضرابا الخميس، ويطالبون بـ "إنصافهم والإفراج عنهم، لاسيما وهم قيد الاعتقال منذ 3 أعوام، ولا تنفذ قرارات النيابة بشأنهم".

وكالة أنباء رويترز

البنك المركزي الأردني يخفض احتياطيات البنوك لضخ سيولة في الاقتصاد

خفض البنك المركزي الأردني الاحتياطيات الإجبارية للبنوك التجارية من سبعة في المئة إلى خمسة في المئة يوم الأحد لضخ أكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون. وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني لرويترز إنه طُلب أيضاً من البنوك التجارية الأردنية تأجيل دفع الشركات لأقساط القروض والسماح بإعادة جدولة القروض الفردية دون غرامات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص ومساعدة المقترضين الأفراد.

وكالة فرنس برس

إجراءات مشددة في فرنسا وإسبانيا مع تواصل انتشار فيروس كورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد بإغلاق متاجر وفرض حجر على السكان في فرنسا وإسبانيا وسط حالة من الفوضى في المطارات الأميركية، بينما تجاوز عدد الإصابات 150 ألفا توفي 6000 منهم في وقت تواصل تفشي الوباء. ورغم ذلك، قررت فرنسا اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لكن نسبة التصويت تشهد تراجعاً منذ منتصف النهار، قبل ساعات من توقف النشاط في البلاد بشكل شبه كامل.