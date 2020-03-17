الجزيرة - السعودية

تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة (16) يوماً

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، قررت حكومة المملكة تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومراكز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

القدس - فلسطين

روسيا: إقرار تعديلات لبقاء بوتين في الحكم ولايتين إضافيتين

أقرّت المحكمة الدستورية الروسية تعديلات اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على القانون الأساسي للبلاد، والتي تمنحه خيار البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين، ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني وأرسلته فوراً إلى بوتين، الذي بات بإمكانه البقاء في السلطة حتى العام 2036.

الاتحاد - الإمارات

الإمارات ترسل مساعدات إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس "كورونا"

أرسلت دولة الإمارات طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وحملت الطائرتان أكثر من 32 طناً من الإمدادات، بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك: تسخير جميع الإمكانيات لحماية المواطن والحفاظ على صحته

أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تحديث خطة الاستجابة للمتغيرات المستقبلية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، وتقييم أية إجراءات واحتياجات إضافية. وشدد الملك خلال متابعة إجراءات القطاع الصحي لفيروس كورونا المستجد، على أهمية تكاتف وتنسيق جميع الجهود للوقاية من هذا المرض.