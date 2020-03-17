الوكالة الوطنية للإعلام

تلوث الهواء قد يزيد الوفيات بالفيروس

حذر الاتحاد الأوروبي للصحة العامة من أن الهواء الملوث في المدن الذي يسبب ارتفاعاً في ضغط الدم والسكري وأمراض الجهاز التنفسي، قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات الإجمالية الناجمة عن فيروس كورونا الذي يجتاح العالم حالياً.

وكالة الأناضول

تركيا تعلن إيقاف صلاة الجماعة للوقاية من تفشي كورونا

أعلنت تركيا، إيقاف صلاة الجماعة في مساجد البلاد، لتجنب انتشار فيروس كورونا الجديد حتى إشعار آخر، وأكد رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش أنه تم إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأضاف أن المساجد ستكون مفتوحة أمام الراغبين بالصلاة منفردين.

وكالة فرنس برس

الأوروبيون ينسقون تدابيرهم والعالم يعزل نفسه جراء أزمة كورونا

بدأ الأوروبيون العمل على تنسيق تدابيرهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تجاوزت حصيلته 6500 حالة وفاة في العالم لا سيّما في أوروبا، حيث دفع تضاعف أعداد الإصابات الحكومات إلى إغلاق حدودها وعزل مواطنيها.

كما أعلنت باريس أن التدابير المتصلة بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ستصبح جاهزة بعد انتهاء المشاورات بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة أنغيلا ميركل ورئيسيْ المجلس الأوروبي شارل ميشال والمفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لايين.