- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on أربعاء, 03/18/2020 - 10:05
Ar
- France unlocks extra Euro 50 mln for humanitarian aid to Syria
- فرنسا تطلق 50 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية لسوريا
- Pompeo says U.S. believes Russia killed dozens of Turkish soldiers in military campaign in Syria
- بومبيو يقول إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا قتلت عشرات الجنود الأتراك في حملة عسكرية في سوريا
- Jordan's monarch approves a state of emergency law to combat coronavirus
- العاهل الأردني يوافق على قانون الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا
Press:
Date:
الأربعاء, مارس 18, 2020