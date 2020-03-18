Published by lebarmy12 on أربعاء, 03/18/2020 - 10:05
Ar
  • France unlocks extra Euro 50 mln for humanitarian aid to Syria
  • فرنسا تطلق 50 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية لسوريا
  • Pompeo says U.S. believes Russia killed dozens of Turkish soldiers in military campaign in Syria
  • بومبيو يقول إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا قتلت عشرات الجنود الأتراك في حملة عسكرية في سوريا
  • Jordan's monarch approves a state of emergency law to combat coronavirus
  • العاهل الأردني يوافق على قانون الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا
Press: 
Ynet News
Date: 
الأربعاء, مارس 18, 2020