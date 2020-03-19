حرب النفط بين السعودية وروسيا، لكننا قد نكون الضحايا

سايمون هندرسون 10/3/2020

القطار على وشك التحطم في سوق النفط، وسيكون هناك ضحايا. ولم تعد روسيا والسعودية، اللتان تعاونتا سابقاً للتأكد من وصول إمدادات النفط إلى السوق العالمية، قادرتان على الاتفاق حول كيفية تقاسم الفوائد.

فقد أعلنت الرياض في العاشر من آذار أنها سترفع إنتاجها إلى مستوى قياسي يبلغ 12,3 مليون برميل يومياً في نيسان، ومعظم هذا الإنتاج معدٌّ للتصدير. بيد أن المملكة لا تستطيع فعلياً إنتاج هذه الكمية، فالإنتاج اليومي بلغ الأسبوع الماضي 9,7 مليون برميل، ولا يمكن ببساطة فتح الصنابير لإنتاج إضافي يزيد عن مليون برميل بشكل مفاجئ. لذلك ستأتي هذه الكمية من المخزون، على الأقل في المرحلة الأولية، وعلى الأرجح من ناقلات النفط الراسية في بعض أرجاء العالم في مواقع قريبة من الأسواق المهمة.

وتعمل روسيا أيضاً على زيادة إنتاجها، إلّا أن هذا الحجم الإضافي أصغر (من نظيره السعودي). إنها لعبة خداع وتحايل حول مَن سيصمد لوقتٍ أطول، ونحن المتفرجون. والعامل الجوهري هنا هو السعر. فخلال الأسبوع الماضي، تراوح سعر برميل النفط ضمن نطاق الخمسين دولاراً، ولكنه انخفض في 9 آذار إلى نطاق يبلغ ما بين 20 و 25 دولاراً في المستوى المنخفض، وما بين 26 و 30 دولاراً في المستوى الأعلى، ولكل جانب نقاط ضعفه وقوته. ففي حين تستطيع روسيا تلبية متطلبات الميزانية بسعر أقل للبرميل من السعودية، إلا أن المملكة تستطيع إنتاج النفط بكلفة أقل بكثير من روسيا.

التداعيات الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا: هل تمثل الأزمة العالمية لهذا الوباء فرصة تستفيد منها تونس

أ.د. رضا الشكندالي (أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية) 18/3/2020

لا يمكن للأزمة الصحية الحالية التي ضربت تونس والعالم بأسره أن تمر بسلام على بلدنا بدون وحدة وطنية تتكافل فيها كل الجهود الوطنية من قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني، ولا بد أن تكون الدولة قدوة للجميع وذلك بالتعاون والتضامن بين الرئاسات الثلاث وكذلك بين الحكومة والبنك المركزي، إذ لا مجال للشعارات الجوفاء في زمن الأزمة كشعار استقلالية البنك المركزي وغيره من الشعارات التي لا يمكن أن تنفع تونس في الوقت الحاضر. وإن كانت أزمة الكورونا لها تكاليفها الاقتصادية والمالية، فإنها توفر لتونس فرصاً ثمينة يمكن استغلالها للتقليص من الانعكاسات السلبية لها. فما على الدولة إلا أن تحسن إدارة الأزمة وذلك بالبدء فوراً في التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الأقساط المتبقية للقرض الائتماني والتشاور مع الشقيقة الجزائر لإبرام عقود آجلة معها حول شراء كميات كافية للنفط والغاز. كما أن الدولة مطالبة بالتعاون مع البنك المركزي لدفع النمو الاقتصادي بالسياسات الجبائية والنقدية الملائمة حتى تؤمّن الموارد الذاتية لها والمبرمجة في موازنة الدولة لسنة 2020.