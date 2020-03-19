الجمهورية/ مرلين وهبة

إعتبرت أن الوقت قد حان لإصدار قانون العفو العام، لأن السجون مسؤولية معنوية وإنسانية تتحمل مسؤوليتها مختلف الأطراف السياسية، وضرورة الطلب من وزارة الصحة رفد الجسم الطبي المتواضع في السجون بالأطباء والممرضين لتأمين طبابة لائقة بالسجناء والتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعي لتحسين الواقع المتردي.

الديار/ فادي عيد

نقل عن أوساط سياسية مطلعة، أن تتطور حالة التعبئة العامة إلى خطة طوارئ عامة في حال إستمر تطور عدد المصابين بفيروس كورونا في التزايد، فإن مجلس الوزراء يتجه إلى تزخيم الإجراءات والتدابير التي ستبدأ من أجل إجبار كل المواطنين على الالتزام بقرار التعبئة، مضيفاً أن منسوب الإستنفار سيرتفع من خلال الوصول إلى مرحلة حظر التجول أوائل الأسبوع المقبل.

نداء الوطن / بسام أبو زيد

رأى أن نتائج الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان تشير إلى المزيد من التدهور في أوضاعه كافة، والمطلوب في هذه المرحلة هو حلول على أسس ثابتة وأبرزها، قيام دولة فعلية تمتلك القرار في كل المجالات، مضيفاً أنه يجب أن يهتم اللبنانيون بأحوالهم فقط لأن البلد لا يستطيع أن يعيش تداعيات مستورة لأي قضية أخرى في المنطقة تساهم في ضرب استقراره وجهوزيته.

اللواء/ كارول سلوم

نقلت عن مصادر رسمية أن إعتماد لبنان التعبئة العامة لمواجهة خظر الوباء ليس سهلاً، وفي حال الاستشعار بأن ثمة ما يتطلب تعديلًا أو إضافة أمور جديدة لإنجاح هذه المهمة فلا مانع في ذلك، مشيرةً إلى أن هناك مراقبة تامة للوضع