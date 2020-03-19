الوكالة الوطنية للإعلام

المكتب الإعلامي للوزير فهمي: لا إصابات في صفوف السجناء أو العناصر الأمنية

تزامناً مع بدء انتشار بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا في لبنان، وبتوجيهات من وزير الداخلية والبلديات، اتخذت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس وحرصاً على سلامة السجناء وذويهم وحفاظاً على العناصر الأمنية المولجة حمايتهم وذلك في السجون اللبنانية كافة، لا سيما سجن روميه المركزي كونه يستوعب العدد الأكبر من السجناء.

وكالة الأناضول

أردوغان يعلن سلسلة تدابير احترازية لمواجهة "كورونا"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سلسلة من التدابير التي اتخذتها حكومته ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في خطاب متلفز عقب اجتماع تنسيقي لمواجهة كورونا في العاصمة أنقرة، الأربعاء. ولفت أن بلاده تابعت التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عن كثب منذ البداية، واتخذت التدابير الوقائية في هذا الشأن بالسرعة القصوى. وأكد أن الدولة سخّرت إمكانياتها من أجل القضاء على تهديد كورونا. وبيّن أن بلاده ستُفعّل حزمة "درع الاستقرار الاقتصادي" المتضمنة تخصيص أموال بقيمة 100 مليار ليرة للتخفيف من آثار كورونا.

وكالة فرنس برس

بايدن يفوز في ثلاث ولايات ويقترب من نيل ترشيح الحزب الديموقراطي لخوض السباق الرئاسي

حقق نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ثلاثة انتصارات حاسمة في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين، متقدماً بفارق كبير على منافسه بيرني ساندرز، ما يجعله أقرب من أيّ وقت مضى إلى نيل ترشيح حزبه لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني. فيما تنشغل الولايات المتحدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أعطى الناخبون بايدن فوزاً كبيراً في فلوريدا التي تتضمن عدداً كبيراً من المندوبين، وكذلك في ايلينوي واريزونا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يدعو الشعب الروسي لعدم تصديق الأخبار المضللة حول كورونا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشعب الروسي لعدم تصديق الأخبار المضللة حول فيروس كورونا والتي تهدف لهز ثقة الروس في السلطات. وقال بوتين خلال لقائه مع ممثلي المجتمع المدني في شبه جزيرة القرم: "لا داعي إلى تصديق الأخبار المضللة". وأضاف بوتين: "هناك من يتعمد نشرها بهدف بث عدم الثقة في السلطات، على المستوى الفدرالي ومستوى المحليات، ويسبب الذعر".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس شي يعقد محادثات مع الرئيس الباكستاني

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع الرئيس الباكستاني الزائر عارف علوي. وقال شي "في الوقت الحاضر، تعمل الحكومة الصينية والشعب الصيني بجد لتحقيق انتصار شامل على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)". وأشاد شي بدعم باكستان للصين، مشيراً إلى أنه في بداية المرض، كتب له الرئيس علوي رسالة للتعبير عن مواساته، لافتاً إلى أن زيارة علوي الأخيرة تظهر مدى دعمه الثابت للصين، كما قدم الجانب الباكستاني كل ما في وسعه لتزويد الصين بمواد لمكافحة المرض.