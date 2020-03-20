نداء الوطن 16/3/2020

إلغاء عدد من المراحل بسبب "كورونا" فوز أوجييه في المكسيك يمنحه صدارة ترتيب بطولة العالم.

أحرز الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) فوزه الأول في الموسم الجديد، بانهائه رالي المكسيك، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للراليات، في المركز الأول بعد ثلاثة أيام من المنافسات عوضاً عن أربعة نتيجة اختصار السباق بسبب فيروس كورونا المستجد.

نداء الوطن 16/3/2020

غاراي أول لاعب "إيجابي" في الدوري الاسباني

أكد نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، أن اختبارات خمسة من لاعبيه وموظفيه من بينهم الأرجنتيني إيزيكييل غاراي، الخاصة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية. وأشار فالنسيا إلى أن جميع المصابين هم " في منازلهم، وبصحة جيدة وملتزمون بالعزل الذاتي".

نداء الوطن 17/3/2020

الفرنسي أومتيتي خارج حسابات برشلونة

قرّر نادي برشلونة الإسباني الإستغناء عن خدمات مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي في فترة الإنتقالات الصيفيّة المقبلة في نهاية الموسم الجاري. وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في عددها الصادر أمس أنّ النادي الكاتالوني يريد فسخ عقد أومتيتي، في ظلّ اهتمام عدد كبير من أندية أوروبا بالحصول على خدماته وفي مقدّمتها مانشستر يونايتد الإنكليزي.

نداء الوطن 17/3/2020

إتجاه لتقليص مسيرة الشعلة في بعض المناطق

اليابانيّون يردّون على رئيس وزرائهم ويطالبون بتأجيل الألعاب أو إلغائها

تتزايد الشكوك بإمكانية أن يقام أولمبياد طوكيو في موعده المقرّر الصيف المقبل، مع تأكيد العديد من المسؤولين واليابانيين أنّ حياة الناس أهم من كل شيء، بعدما أرخى فيروس كورونا المستجد بظلاله الثقيلة على العالم، وليس فقط على الصعيد الرياضي.

نداء الوطن 17/3/2020

مصير بطولة أوروبا 2020 يُحدّد اليوم

ستكون بطولة كأس أوروبا 2020 العنوان الرئيسي للاجتماع الطارئ الذي يعقده الاتحاد القاري لكرة القدم "يويفا" اليوم لتقرير مصيرها ومصير مسابقتي الأندية دوري الأبطال و"يوروباليغ"، بعد تعليق منافسات اللعبة قارياً بسبب فيروس كورونا المستجد.

النهار 18/3/2020

"رولان غاروس" إلى أيلول

أرجأ الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى "غران شليم"، إلى 20 أيلول بعد أن كانت مقرّرة بين 24 أيار و7 حزيران، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.