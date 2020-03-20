لبنان الحر

ذكرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، أن "الرئيس حسان دياب تحدّث عن ملف تلزيم إنشاء معامل الكهرباء، معتبراً انه الحجر الاساس لمعالجة ملف الكهرباء في لبنان".

صوت لبنان

أعلن وزير الصحة حمد حسن أن "موضوع العزل تكلمت فيه في جلسة مجلس الوزراء السابقة وكان الهدف الحد من انتشار كورونا وأمس تم تسجيل 16 حالة وهذا رقم مرتفع".

radio orient

رأى النائب ​شامل روكز​ ان "اخطر ما يحصل، استغلال أزمة ​الكورونا​ وتمرير امور خطيرة"، لافتا إلى ان "ملف العميل ​عامر الفاخوري​ الذي لم نفهم خلفياته وأحكامه مُرّر والخشية من تمرير الكابيتل كونترول بصيغة معينة".

اذاعة النور

أكدت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ في اجتماعها الدوري، انها " تدعم بـ"حزم إجراءات وتدابير ​الحكومة​ لمواجة ​فيروس كورونا​ وتضع كل إمكاناتها بتصرّف الهيئة الوطنيّة لمكافحة ​الكورونا​ وتشدّد على أنّ الوقت الآن هو للتعاون الإيجابي وليس للاسترسال في المزايدات الرخيصة".

صوت المدى

عقد تكتل "​لبنان القوي​" اجتماعاً الكترونياً لأعضائه، حيث جرى "تقييم الوضع الصحي والاجتماعي في البلاد الناتج عن تطور فيروس ​الكورونا​ ولنتائج الحملة الوقائية التي يقوم بها التيار الوطني الحرّ وأعضاء التكتل، وناقش المجتمعون كيفية تطوير وتفعيل هذه الحملة وتلك الاجراءات التي بدأت في أكثر من منطقة.