الديار/جاسم عجاقة

قال إنّ الحكومة اللبنانية التي كانت تحاول طلب المساعدة من الدول الخليجية أو من فرنسا أو حتى من دول أخرى، ترى نفسها اليوم محرومة من هذا الخيار بسسبب نفشّي فيروس كورونا واهتمام الدول باحتياجات شعبها، وبالتالي أصبح الخيار الوحيد المتاح أمام الدولة اللبنانية للخروج من الأزمة هو خيار صندوق النقد الدولي الذي كان قد صرّح في عدة مناسبات أنه على إستعداد للتعاون مع الحكومة اللبنانية شرط للبدء بالإصلاحات. وأضاف أنّه وبحسب المعلومات المتوافرة في الإعلام، ينوي رئيس الحكومة حسان دياب معالجة ملف الكهرباء بالدرجة الأولى نظرًا إلى محدودية الخيارات حيث من المتوقّع أن يتم التوقيع على عقد مع إحدى الشركات العالمية لبناء معامل جديدة وتحديث شبكة التوزيع. وختم قائلاً بأنّ خيارات الحكومة أصبحت محدودة والأنظار تتجه اليوم نحو الأسبوع الأول من أيار لمعرفة توجهات الحكومة بالتحديد.

الأخبار/حسن عليق

تحت عنوان ترامب يحتفل ولبنان يغرق في ذلّة قال عليق: رغم كل الوعود التي وُعد بها حزب الله بعدم التهاون في قضية عامر الفاخوري، إلاّ أنّ النتيجة كانت سلبية وأُفرج عن الأخير، مضيفاً أنّ الطائرة التي حطّت في عوكر أمس، هي حلقة في سلسلة من الاستهانة الأميركية بالسيادة اللبنانية، حيث يتصرّف الأميركيون في لبنان على أنه "شبه مستعمرة".

اللواء/غاصب المختار

قال بأنّ لبنان يقبع بين سندان أعباء وباء كورونا المالية والمعيشية وبين تعذّر الحصول على مساعدات مالية واقتصادية دولية عاجلة باستثناء بعض الهبات التي قدّمتها الصين وفرنسا لمواجهة هذا الفيروس، أمّا على صعيد الدعم للنهوض الاقتصادي فهو أمر بات مستبعداً في الفترة الحالية القريبة المدى وربما الأبعد، نتيجة انشغال العالم أيضا بمواجهة الوباء الذي كلّف الاقتصادات العالمية المليارات.

نداء الوطن/غادة حلاوي

تناولت موضوع العميل عامر الفاخوري وقالت أنّه ليس مستغرباً أن يشكر رئيس أميركا دونالد ترامب الحكومة اللبنانية على تعاونها في إطلاق سراح الفاخوري، فترامب اعتاد أن يشكر رؤساء الدول حيث يتم إطلاق سراح مواطنين أميركيين، تماماً كما تفعل الخارجية الأميركية، ونوّهت بأنّ كلام ترامب لاقى استياء من قبل رئيس الحكومة حسان دياب الذي نقلت أوساطه أنه قابل الكلام بالاستياء لأنّه أظهر وكأن الحكومة ورئيسها أخذا قرار الإفراج، وهذا أمر غير صحيح، معتبراً أنّ الرئيس الأميركي يقصد الدولة اللبنانية وليس الحكومة ولا رئيسها لكونه لم يتدخّل والحكومة بالملف من الأساس، وعندما طُرح عليه هذا الموضوع من قبل السفيرة الأميركية السابقة كان جوابه أنه موضوع قضائي بحت وأنّ الدستور في لبنان ينص على فصل السلطات.