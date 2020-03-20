THE WASHINGTON POST

المملكة المتحدة تطلب من شركتي "رولز رويس" و"جاغوار" صنع أجهزة تنفس اصطناعي في مجهود شبيه بما كان يحصل خلال أوقات الحروب

أطلقت الحكومة البريطانية صرخة طالبت فيها الشركات البريطانية الصانعة للسيارات والمحركات النفاثة ومعدات الحفر مثل "رولز رويس" و"جاغوار" المساعدة لمواجهة احتمال أن تطغى موجات مرضى فيروس كورونا الذين يكافحون من أجل التنفس على مستشفيات البلاد قريباً، عبر تغيير خطوط التجميع الخاصة بها من أجل صنع أجهزة تنفس اصطناعي.

يبدو النداء يائساً ويكاد يكون سخيفاً، لكن الحكومة أعلنت أنها تلقت مئات الردود على مدى أربعة أيام من الشركات التي قالت إنها ستقدم على المحاولة.

هذه الدعوة من أجل بذل "جهد وطني"، التي أصدرها وزير الصحة مات هانكوك هذا الأسبوع، لم يسبق لها مثيل في زمن السلم وتذكّر بالمجهود الكبير الذي بُذل في الثلاثينيات، عندما حولت شركة Morris Motors مصانعها من مصانع لتجميع السيارات إلى مواقع لبناء مقاتلات "سبيتفاير" .

ما يُطلب من هذه الشركات الوطنية البريطانية حالياً لا يشبه طلب تصنيع طائرات وأسلحة لصد غارات قاذفات Luftwaffe الألمانية إنما إنتاج أجهزة تهوئة ميكانيكية "بسيطة ووظيفية" لتأمين دفع الأكسجين المشبع المستدام للحياة إلى رئتي المرضى المصابين بأمراض خطيرة في وحدات العناية المركزة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، يوجد في بريطانيا مصنع واحد لتصنيع مثل هذه الأجهزة وهو تابع لشركة Breas في منطقة ستراتفورد أبون أفون والتي انتقلت إلى أسبوع عمل من سبعة أيام لزيادة الإنتاج رغم أن عدد عمالها لا يفوق الـ150 عاملاً.

THE GUARDIAN

حزم برامج الإنقاذ الأوروبية مجتمعة تبلغ 1,7 تريليون يورو

أعلنت الحكومات الأوروبية عن حزم إنقاذ اقتصادية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.7 تريليون يورو لمواجهة تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.

يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن المبالغ التي وعدت بها المصارف المركزية الأوروبية على مدى الأسبوعين الماضيين من المرجح أن تزيد بشكل كبير. ويتوقع الخبراء أنفسهم أن ضخ الأموال النقدية اللازمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سوف يقزم في نهاية المطاف الحزم التي تم تقديمها قبل عقد من الزمان خلال الأزمة المصرفية.

في الولايات المتحدة، يسعى البيت الأبيض إلى الحصول على موافقة الكونغرس على حزمة إنفاق بقيمة 1 تريليون دولار، والتي يمكن أن تشمل مزيجاً من المدفوعات المباشرة للأفراد " ، وتخفيضات ضرائب على الرواتب والقروض المدعومة من الدولة للشركات.

وفي أوروبا تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية بالنسبة إلى حجم برامج المساعدات حيث أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولز يوم الجمعة الماضي عن حزمة مساعدات بقيمة 550 مليار يورو.

روسيا اليوم

كورونا.. "الصليب الأحمر" يدعو أكبر دولة إسلامية في العالم إلى "الاستعداد للأسوأ"

دعت اللجنة المحلية للصليب الأحمر سلطات إندونيسيا إلى الاستعداد لأسوأ سيناريو لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أراضي البلاد.

ورجح رئيس الصليب الأحمر الإندونيسي ونائب رئيس الدولة السابق، يوسف كالا، في حديث إلى وكالة "رويترز" اليوم الخميس أن الحصيلة الحقيقية للمصابين بالفيروس الجديد في البلاد أعلى بكثير من 309 حالات إصابة أعلن عنها رسميا حتى الآن، وذلك بسبب عدم إجراء الفحوصات الطبية في البلاد على نطاق واسع.

وأوضح كالا أن إجراء الفحص على مستوى محدود يؤدي إلى حصيلة رسمية منخفضة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الأرقام الحقيقية بشأن عدد المرضى ما لم تحصل السلطات على مزيد من نتائج الفحوصات من المختبرات وذلك عبر تكثيف وتائر الفحص.

ودعا رئيس الصليب الأحمر الإندونيسي سلطات البلاد إلى استخلاص الدروس من تجربة كوريا الجنوبية في مواجهة تفشي الفيروس، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات متطورة وفحص أكثر من 290 ألف شخص، مؤكدا أن إندونيسيا تستورد حاليا 200 ألف أداة خاصة باختبار كورونا من كوريا الجنوبية و500 ألفا من دول أخرى.

ولفت المسؤول إلى أنه يتعين على الحكومة الإندونيسية اليوم دراسة فرض إجراءات صارمة بغية ردع تفشي الوباء على غرار الفلبين وماليزيا المجاورتين، بما في ذلك فرض قيود على تحركات المواطنين وفرض نظام الحجر الصحي على مناطق انتشار الفيروس.

وأقر كالا بأن 49 من أصل 132 مستشفى مخصصا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في إندونيسيا ليست جاهزة حتى الآن لأداء مهامها، فيما تحاول السلطات الحصول على مزيد من المعدات ووسائل الوقاية للكوادر الطبية.

ونصح كالا الحكومة الإندونيسية بتوخي الدقة والشفافية في تعاملها مع المعلومات المتعلقة بوضع تفشي الفيروس و"أن تكون على استعداد للأسوأ".

وسجلت في إندونيسيا، رابع أكبر دولة على مستوى العالم وأكبر دولة إسلامية من حيث عدد المواطنين، خلال أقل من ثلاثة أسابيع 309 حالات إصابة و25 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة للضحايا في منطقة جنوب شرق آسيا.