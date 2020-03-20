الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء قرر توزيع مساعدات لمن تعطلت اعمالهم والوزراء تبرعوا ب100 مليون ليرة لحساب كورونا دياب: مرحلة عصيبة تحتاج إلى وقفة وطنية وإنسانية

شدد مجلس الوزراء في جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، على "اهمية الاستمرار في التشدد في اتباع الاجراءات الصحية لمواجهة وباء كورونا، ووضع الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصة في الحساب الخاص المنشأ في مصرف لبنان لمكافحة الوباء".

كما قرر المجلس "استكمال البحث في مشروع القانون الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية في جلسة يعقدها يوم الثلاثاء المقبل، على ان يعرض المشروع على الوزراء في جلسة تعقد يوم الخميس المقبل".

وكالة الأناضول

المجر تدعو أوروبا للتفاهم مع تركيا بخصوص اللاجئين

حثّ وزير الخارجية المجري بيتر شيارتو، الاتحاد الأوروبي على التفاهم في أقرب فرصة مع تركيا، بغية التوصل إلى حل لأزمة اللاجئين. وذكر شيارتو في مؤتمر صحفي أنه بحث هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، قضايا أمن الطاقة وأزمة اللاجئين. وأفاد أن الاتحاد الأوروبي ينبغي ألا يتوقع من تركيا إيقاف تدفق اللاجئين إلى أوروبا ما لم يوقع مع أنقرة اتفاقا جديدا.

ولفت إلى أن تركيا منعت العام الماضي فقط، عبور 455 ألف لاجئ باتجاه أوروبا. وأكد على إمكانية دخول 1.5 مليون لاجئ من سوريا إلى تركيا، في إشارة إلى ازدياد ضغط اللاجئين باتجاه تركيا. وشدد على أن الوقت قد حان لإجراء الاتحاد الأوروبي مباحثات مع تركيا من أجل الوصول إلى حل لقضية اللاجئين.

وكالة أنباء رويترز

التحالف بقيادة أمريكا يوقف تدريب القوات العراقية بسبب كورونا

أعلن مسؤول عسكري كبير بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية تعليق تدريب القوات العراقية بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتتزامن هذه الخطوة مع خفض أعلن عنه هذا الأسبوع لقوات التحالف في العراق فيما تكثف الجماعات المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية على قواعد تستضيف قوات أجنبية. وقُتل عسكريان أمريكيان وجندي بريطاني في حادث هذا الشهر.

ويقول مسؤولو التحالف إن خفض عدد القوات وإعادة توزيع الوحدات على عدد أقل من القواعد العراقية يرجع إلى أن القوات العراقية أصبحت شبه قادرة على احتواء التهديد الذي تمثله فلول تنظيم الدولة الإسلامية في بلدهم.

ودعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجيش العراقي منذ 2014 في قتال التنظيم.

وكالة فرنس برس

عقوبات أميركية على خمس شركات إماراتية متهمة بنقل النفط الإيراني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس شركات إماراتية متهمة بنقل نفط إيراني وتجاوز الحظر الأميركي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الشركات اشترت "مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من شركة النفط الوطنية الإيرانية" بزعم أنها جاءت من العراق أو على الأقل عن طريق إخفاء منشأها.

ويندر أن تستهدف واشنطن شركات من الإمارات حليفتها في حملتها لممارسة "أقصى الضغوط" على إيران، وتمثل الإمارات كذلك مركزاً تجارياً إقليمياً مهماً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الملك سلمان يلقي خطابا مهما للشعب: المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعليقا منه على تفشي فيروس كورونا المستجد: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها. وتابع في خطاب موجه إلى الشعب السعودي: "ستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).