TL

في السراي الحكومي الإجتماع التنسيقي الأول الخاص بمبادرة كورونا للعمل على إيجاد الحلول الفضلى ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب الذي أكد على وجوب التحرك بسرعة في هذه المرحلة للحؤول دون تزايد أعداد المصابين ولقد سمع الرئيس دياب من سفراء الدول الغربية المشاركين في الإجتماع تنويها بما تقوم به الحكومة اللبنانية.

المنار

لقد نفذت اميركا مهمة مافياوية على مرأى من الجميع، فماذا عن مهماتها غير المرئية على طول الاراضي اللبنانية؟ واي وسائل تعتمد للوصول الى اهدافها؟

لقد ثبت بالدليل انه ليست مناعتنا الصحية على المحك بفعل فايروس كورونا وتطوراته، وانما مناعتنا السيادية بفعل كل الاوبئة الاميركية وعدواها المستحكمة بأدواتها اللبنانية التي لا بأس بها..

nbn

ككرة ثلج تكبر اعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم متجاوزة حاجز الربع مليون في ظل إرباك دولي لم يشهد له مثيل طوال هذا القرن.

وفيما البلدان تقفل على نفسها وتشحن كل طاقاتها البشرية والمادية لمواجهة كورونا فإن لبنان ليس بمنأى عن اجراءات تتصاعد مع دخول البلاد في اليوم الخامس من التعبئة العامة وإستعدادا لدخول المرحلة الرابعة فيما سجل مؤشر عداد الإصابات في لبنان ارتفاعا إلى مئة وثلاث وستين حالة.

mtv

الحرب العالمية ضد كورونا مستمرة لبنانيا وعالميا، في لبنان الوضع لا يزال مضبوطا. صحيح ان الحالات ترتفع بشكل لافت، لكنه ارتفاع لا يزال تحت السيطرة. حسب وزير الصحة نحن لا نزال في المرحلة الثالثة من تفشي الفيروس، والسلطات المعنية تتهيأ للمرحلة الرابعة، التي تأمل في الا تصل اليها.

NTV

سبق السيف التنحي حسين العبدالله خارج العسكرية لكنه استفاد بدوره من بدعة مرور الزمن وهيأ لنفسه زمن تقاعد كملحق عسكري في ألمانيا مكرمة له على ما ارتكبه من حسن سير وسلوك في تبرئة العميل عامر فاخوري.

وليس لعبدالله أن يمن علينا بهذه الاستقالة التي توازي جائزة الترضية وما بعد تبرئة جزار الخيام وتهريبه ليس كما قبله فمفعول الفضيحة لن ينتهي بالتقادم ولا بمرور الزمن والمعذبون من الأسرى على رؤوس الأشهاد.

OTV

أما فيروس التخوين، فالمعارك معه لا تنتهي، والتبعئة الوطنية ضده لا ينبغي أن تحدها مهلة معينة... وهذا ما حد بالتيار الوطني الحر اليوم الى إصدار بيان قال فيه: إن سياسة تلقي الأوامر من السفارات ليست سياستنا بل سياسة من يتهمنا... وخلافا لكثيرين بدلوا قناعاتهم وولاءاتهم بحسب المصالح، يبقى التيار على ثوابته في الدفاع عن استقلالية القرار اللبناني وممارستها في افعاله السياسية، وفي جعل مصلحة لبنان فوق كل اعتبار .

LBC

لماذا يبقى لبنان إستثناء... الأعذار غير مقبولة: لا أمس ولا اليوم ولا غدا... مصادر طبية ناشدت كل من أصيب بالفيروس أن يبلغ لا أن يخفي، لأن من شأن التبليغ أن يساعد المعنيين على معرفة الإختلاط وحجمه، ودعت هذه المصادر إلى عدم التهاون فيب موضوع التبليغ لئلا يتم الوصول إلى المرحلة الرابعة، وعندها لا ينفع الندم.

الميادين

أعلن وزير الدفاع الروسى سيرغى شويغو أن الوزارة أقامت مقر عمليات لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا" في ​الجيش​ بقيادة النائب الأول لرئيس الوزارة رسلان تساليكوف.

الجزيرة

أشارت السلطات الفرنسية الى أن "130 ألف فرنسي في الخارج يحاولون العودة بسبب ​كورونا​".

العربية

لفت الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماركون​ إلى اننا "فقط في بداية ​الأزمة​، بشأن ​فيروس كورونا​". وأضاف: "إنه سباق مع الزمن لمكافحة الفيروس ويجب أن نكون قادرين على التحرك".