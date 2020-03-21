لبنان الحر

شكلت قائمقام الكورة كاترين الكفوري لجنة لادارة الكوارث ضمن نطاق ​قضاء الكورة​، بناء على قرار ​مجلس الوزراء​ بتشكيل لجان لوضع معايير اعداد خطط الاستجابة على صعيد المحافظات والأقضية والوزارات. ويتركز دور هذه اللجنة على تنسيق عمليات الاستجابة الميدانية للاجهزة والادارات المعنية وفقا لالية محددة متفق عليها.

صوت لبنان

أكد نقيب المحامين ​ملحم خلف​ ان "انشاء غرفة عمليات خاصة بموضوع السجون هو للتأكيد على مواكبة الوضع"، موضحا ان "​نقابة المحامين​ تعطي صورة انه يمكننا ان نكون مبادرين وإيجابيين وخلاقين حتى خلال وجودنا في المنازل وأن من لا يعمل يبقى مكانه".

radio orient

لا شيء.

اذاعة النور

لفت ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، الى أن "خطتنا كاملة وموثقة بأرقام لا تحتمل التأويل، ونطل على المجتمع بتنسيق مشترك ما بين كافة أجهزة ​الدولة​ سياسيا وتشريعيا وتنفيذيا"، مشيرا الى "أننا بمواجهة وباء عالمي وهذا يقتضي من كل المجتمع أن يكون متعاونا الى درجة كبيرة مع ما تطلبه الوزراة عبر النشرات والتعاميم والارشادت".

صوت المدى

لفت ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في كلمة خلال اليوم العالمي للفرانكوفونية الى أنه "من خلال احترام القيم ستتمكن البشرية من التغلب على الوباء الذي يعرضها للمخاطر".