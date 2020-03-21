نداء الوطن/ مازن مجوز

تناول موضوع فيروس كورونا والإبتكار الذي تعمل على إنجازه شركة phoenix Machinery، وهو مشروع تصنيع 500 جهاز تنفس اصطناعي. والدافع الأساسي لهذا المشروع هو إنساني، بعد الواقع الاليم الذي ألمّ باللبنانيين، وأرقام المصابين التي ترتفع يومياً. فإن الإبتكار لا يزال في مرحلة التجارب، والاسبوع المقبل يمكننا معرفة موعد المباشرة بالتصنيع الفعلي للجهاز، كاشفاً "عن تأسيس الشركة خلية أزمة بالتعاون مع مجموعة أطباء متخصصين في أكثر من مجال، وعقدها الكثير من الاجتماعات معهم بهدف وضع أولويات الجهاز ومواصفاته. وقال بأن المباشرة بالمشروع أتت بتوجيهات من صاحب الشركة، رئيس مجلس الادارة النائب نعمة افرام.

الجمهورية/نبيل هيثم

تحدث عن مَجموع الدَين العام اللبناني الذي تجاوزُ في الواقِع ٣٠٠٪ من إجمالي الناتِج المَحَلّي، وهو أعلى مُعَدَّل في العالَم لم يَسبِق له مَثيل، وإن الأزمَة تؤَشِّرُ الى التَداعيات على حياة اللبنانيّين واستِقرارِهم الاقتِصادي والاجتِماعي، مضيفاً بأن الأرقام بدَأت تَخرُج الى العَلَن وأمكَنَ تَجميعُها وتَحليلُها والإرتِكازُ علَيها لمَعرِفة ما ستَؤولُ اليه أحوالُ البِلاد. وشدد على أنه مِن حَقِّ اللبنانيّين أن يسألوا ويُحاسِبوا، كَي لا تَتَكَرَّر خطيئَة إنتهاءِ الحَرب مِن دونِ مُصارَحة ومُصالحَة عَميقة حقيقيّة، ومِن دونِ تَحَمُّل المَسؤوليّات.

اللواء/ أنطوان الأسمر

قال بأن قضية العميل عامر الفاخوري هو ملف أميركي بامتياز، وأن الإدارة الرئاسية كانت واضحة في مطالبتها بإقفال هذا الملف، وفي تهديدها باعتبار لبنان في رأس قائمة الدول المعادية للولايات المتحدة الأميركية، بما سيؤدي حتما وحكما الى وقف كل المساعدات الاقتصادية والعسكرية، من بينها مساعدات تتخطى الـ 500 مليون دولار. وشمل التهديد إدراج عشرات الشخصيات السياسية والقضائية والعسكرية والسياسية في اللائحة السوداء، مع ما يعني ذلك من عقوبات مالية، في حال قضى الفاخوري نحبه في السجن بفعل المرض.

اللواء/ عمّار نعمة

تكلم عن الأسرى المحررين من معتقل الخيام وما عمدوا إلى فعله بعد إطلاق سراح العميل عامر الفاخوري وقال: سارع الأسيران المحرران سهى بشارة ونبيه عواضة الى تقديم شكوى أمام النيابة العامة التمييزية بواسطة وكيلهما القانوني المحامي حسن بزي، وقد وُجهت الشكوى ضد كل من يظهره التحقيق من السياسيين وقضاة المحكمة العسكرية والقادة الأمنيين بجرائم المس بهيبة وكرامة الدولة اللبنانية والتآمر مع دولة أجنبية وخرق سرية المذاكرة ومخالفة قرار قضائي بمنع السفر ومخالفة قرار مجلس الوزراء بإقفال المجال الجوي اللبناني.

الديار/محمد علوش

تلقف موضوع فتح الحكومة اللبنانية باب التبرعات لمواجهة فيروس كورونا، وقرارها إنشاء صندوق خاص لها، وقال إن لمّ التبرعات لا تكفي للمواجهة، خصوصا أن لبنان يعاني من خطر داهم عليه وهو الإصابات المجهولة المصدر. وفي هذا السياق، نقل عن مصادر في وزارة الصحة تأكيدها أن الوزارة حريصة على استعمال كل ليرة في مكانها السليم، وسيكون للتبرعات اهمية كبرى في إعادة إحياء المستشفيات الحكومية، مشيرة الى أن الأسبوع المقبل سيكون هناك 12 مستشفى حكوميا جاهزا لاستقبال 343 مصابا بالكورونا.