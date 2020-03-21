روسيا اليوم

الكرملين: لا نخوض حرب أسعار نفط مع السعودية

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يوم أمس، على مسألة وجود حرب أسعار في أسواق النفط بين روسيا والسعودية، وخاصة بعدما هبطت أسعار الخام إلى مستويات قياسية متدنية.

وقال بيسكوف للصحفيين، إن موسكو والرياض لا تخوضان حرب أسعار نفط، مؤكدا أن لدى روسيا علاقات شراكة وثيقة مع السعودية، وأشار إلى أن العالم يشهد وضعا اقتصاديا غير موآت، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على طلب تعليق على بيان صدر عن نائب رئيس شركة "لوك أويل" الروسية، ليونيد فيدون، ورد فيه أن روسيا والسعودية تخوضان حرب استنزاف في مجال النفط.

وأضاف بيسكوف أنه "بناء على تصريحات العائلة المالكة في السعودية فإن المملكة لا تشن حرب أسعار أيضا".

وردا على سؤال أخر بشأن تصريحات قال فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم التدخل في حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، وأن واشنطن تنوي الضغط على البلدين، أكد بيسكوف مرة أخرى، أن موسكو والرياض لا تشنان حرب أسعار في أسواق النفط، لافتا إلى أن تصريحات ترامب حول فرض عقوبات على روسيا كأداة للضغط عليها جاءت لكون العديد من شركات النفط الأمريكية تعاني بسبب هبوط أسعار النفط.

روسيا اليوم

قوات حفتر تدرس دعوات لوقف القتال في طرابلس لإفساح المجال لمواجهة كورونا

أعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، أن قيادته تدرس دعوات دولية وشعبية لوقف فوري للقتال في العاصمة طرابلس، وإفساح المجال لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، علق المسماري على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طرفي الصراع لوقف الاقتتال في البلاد على خلفية انتشار وباء كورونا، وهو ما طالب به أيضا عدد كبير من الليبيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر بهذا الصدد: "يمكن أن نذهب في هذا الاتجاه احتراما لهذه الدعوات، واحتراما للموقف الإنساني الحالي. فالموقف الحالي خطير جدا، لأن هذا الوباء ينتشر بسرعة كبيرة جدا في العالم، وإذا لم تقف البشرية جمعاء في مواجهته فقد يقضي على شعوب وحتى على دول بأكملها".

وتابع أن "وقف إطلاق النار قد يكون مقبولا في ظل هذا الظرف الراهن، والقيادة العامة لا تزال تدرس الأمر، أي أن القرار لم يصدر بعد".