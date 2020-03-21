الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة عرض الخطة الوطنية للمواجهة: نسعى لتمديد المرحلة 3 الحالية ونتهيأ لمرحلة الإستنفار عراجي: تجهيز كافة المستشفيات الحكومية وعدد أجهزة التنفس 1185

عرض وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن على لجنة الصحة النيابية تفاصيل الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا في اجتماع عقدته اللجنة في قاعة الإجتماعات في الوزارة بحضور رئيسها النائب عاصم عراجي والنواب الأعضاء.

وأدلى حسن بتصريح لفت فيه إلى "أهمية عرض الخطة الوطنية لمواجهة كورونا وهي خطة كاملة وموثقة بأرقام دقيقة لا تحتمل التأويل"، مؤكدا أن "تنفيذ هذه الخطة يتم بتنسيق مشترك ما بين أجهزة الدولة كافة على المستويات التنفيذية والتشريعية".

وكالة الأناضول

الرئاسة التركية: واثقون من قوة نظامنا الصحي في مكافحة كورونا

أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون عن ثقته بالنظام الصحي في بلاده والعاملين فيه، منتقدا إجراءات بعض الدول في مكافحتها فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون على حسابه في تويتر، يوم أمس. وقال ألطون إن "تركيا تثق بنظامها الصحي القوي والعاملين فيه، وفي الوقت نفسه ترسل معدات الكشف عن الفيروس لحلفائها".

وانتقد تعامل بعض الدول الأوروبية مع الفيروس، وقال إن بعض دول الاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات صارمة في حين أن أخرى تركت الحبل على غاربه.

وأفاد أن الحكومة التركية اتخذت سلسلة من التدابير لحماية المواطنين من خطر الفيروس وخاصة كبار السن منهم.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 252 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وكالة فرنس برس

الامم المتحدة تؤكد أنها تواصل عملها رغم الظروف مع انتشار كوفيد-19

أدى فيروس كورونا المستجد إلى هرب كل موظفي الأمم المتحدة تقريبا، لكن ليس الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش الذي يرفض أي إغلاق ويؤكد أن مجلس الأمن الدولي يواصل العمل وإن لم يجتمع وجهاً لوجه.

وقال غوتيريش الخميس في أول مؤتمر صحافي بالفيديو منذ بدء الوباء "إنني فخور جدا لأنه حتى في هذه الظروف الصعبة جدا، تبقى أبواب الأمم المتحدة مفتوحة للعمل لدى الدول الأعضاء التي تحتاج إلى دعمنا ومساعدة الناس الأكثر ضعفا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الوكالة البيولوجية الروسية تطور 3 نماذج أولية للقاح ضد كورونا والنتائج في يونيو

أعلنت الدائرة الصحفية للوكالة الطبية البيولوجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الوكالة تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك بالفعل ثلاثة نماذج أولية للقاح، وقد بدأت الدراسات على الفئران، ومن المتوقع ظهور النتائج في يونيو/حزيران 2020. وقالت الوكالة في بيان: "اليوم، تم إنشاء ثلاثة لقاحات نموذجية في الوكالة الطبية البيولوجية، وهي بروتينات مؤتلفة تعتمد على حواتم بروتين "إس-بروتين سارس- CoV-2"، وتم إطلاق دراسات حول المناعة على الفئران".

ومن المتوقع أن تكون نتائج الدراسات التجريبية جاهزة في يونيو/حزيران 2020، كما من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول بداية الربع الثالث من عام 2020.

وكالة أنباء شينخوا

وزراء خارجية الصين واليابان وجمهورية كوريا يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو للحديث عن (كوفيد-19)

عُقد اجتماع خاص عبر الفيديو بين وزراء خارجية الصين واليابان وجمهورية كوريا، اليوم (الجمعة)، حول مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وجاء الاجتماع بمبادرة من الجانب الصيني، وحضره عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، ووزيرة خارجية جمهورية كوريا كانغ كيونغ-وها، ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.

وقال وانغ إن عقد الاجتماع الخاص عبر الفيديو بشأن المرض أظهر العزم الراسخ للدول الثلاث على التعاون من أجل التغلب على الصعوبات في مواجهة التحديات الرئيسية واستعدادها الإيجابي للعمل معا لمكافحة المرض والحفاظ على تبادلات وتعاون طبيعيين.

وأوضح وانغ أنه في مواجهة تفشي المرض، ساعدت الصين واليابان وجمهورية كوريا بعضهم البعض خلال أوقات الاختبار، وكتبت فصلا متحركا بعنوان "على الرغم من الأميال التي تفصلنا، تظلنا سماء واحدة."