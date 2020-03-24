لبنان الحر

اعتبر رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ أن ما أسسه المقاومون لا يحله احتلال".

صوت لبنان

شكر النائب هاكوب ترزيان عبر "تويتر"، لـ"وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي دعمه المطلق للبلديات واتحاداتها، وبالأخص لبلدية بيروت والطلب منها تقديم كل المساعدات اللازمة لذوي الحاجة وللعائلات الأكثر فقرا وللمستشفيات الحكومية والصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر اللبناني".

radio orient

كتب النائب هادي حبيش، على الفايسبوك: "بعد النداء الذي وجهته للحكومة لدفع مستحقات البلديات صدر القرار بدفع الجزء الاول من هذه المستحقات وستحول للبلديات خلال يومين. المطلوب اليوم من جميع البلديات التصرف بحكمة ومساعدة المحتاجين في كل بلدة ليصار الى تطبيق قرار الحجر بأكبر نسبة ممكنة، ونحن في المقابل نعمل كل الجهد الممكن لنؤمن متطلبات اهلنا في عكار".

اذاعة النور

دان النائب ميشال موسى في تصريح، "جريمة قتل الرتيب المتقاعد في قوى الامن الداخلي انطوان يوسف الحايك المؤسفة داخل متجره في بلدة المية ومية"، داعياً إلى "تحقيق عاجل لكشف الملابسات وتحقيق العدالة". ورأى ان "الدولة والقضاء هما المرجع الصالح لتحقيق العدالة".

صوت المدى

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا أبي عبدالله ضومط، وجرى البحث في الشؤون المتعلقة بمهنة التمريض، خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبنان والعالم.