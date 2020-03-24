القدس - فلسطين

رئيس الوزراء يشيد بالتزام المواطنين بإجراءات الطوارئ ودرجة وعيهم وتعاونهم للحفاظ على حياتهم

استمع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية، التي عقدت في مدينة رام الله، إلى تقرير مفصل من رئيس الوزراء حول إجراءات الطوارئ والتدابير الوقائية المتعلقة بحماية المواطنين والحفاظ على حياتهم، والمتمثلة بتقييد الحركة بين المحافظات، وداخلها، وتقديم إجابات على أسئلة المواطنين واستفساراتهم حول تلك الإجراءات.

الوطن - السعودية

السجن 20 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال لمن يخالف قرار منع التجول

أهاب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بجميع المواطنين والمقيمين، إتباع التعليمات تجاه أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة 21 يوماً ابتداءاً من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً من اليوم الإثنين.

الاتحاد - الإمارات

إثر شهرين من الإغلاق .. "ووهان" الصينية تستأنف العمل بعد وقف تفشي كورونا

سمحت السلطات في مدينة ووهان الصينية للسكان باستئناف العمل وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط، بعد النجاح في وقف تفشي فيروس كورونا المستجد. يأتي هذا الاستئناف عقب شهرين ونصف الشهر من الحجر في المدينة التي تمثل مهد الفيروس (كوفيد-19). يأتي رفع القيود عقب إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد على التوالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.