الأخبار/محمد وهبة

تحدث عن التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقال بالاستناد إلى "الحفاظ على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمرّ بها البلاد"، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً ظاهره دعم المؤسسات المتعثّرة ورواتب العمّال، وباطنه يخفي فرصة لكبار المقترضين وشركائهم السياسيين بأن يستبدلوا قروضهم بقروض جديدة بفائدة صفر لمدّة خمس سنوات يمكن تسديدها بالليرة أو بالدولار بسعر اليوم. والهدف الأهم من هذا التعميم برأي وهبي هو: إقراض المصارف بالدولار، فتح السقوف المحدّدة لكل عميل، تحديد سعر صرف الليرة مقابل قروض الدولار للعملاء.

الديار/ محمد علوش

نوه بخطورة الوضع الذي يمر به لبنان وتضاعف خسائر الخزينة العامة مع بروز الكورونا، مضيفاً، بأن الدولة اللبنانية خسرت في مجالات كثيرة منذ اندلاع الاعتصامات ما يجعل وضعها الصعب أصعب، وأزمتها الاقتصادية أشدّ قساوة، اذ أن خسائر الخزينة العامة في هذه الفترة ستتجاوز الملياري دولار اميركي، ما أجبر الحكومة للتوجه الى الأحزاب والجمعيات والتبرعات تداركاً للأزمة، وحتى اللحظة تمكّن هؤلاء من سدّ فجوة غياب الدولة، فاستنفرت الأحزاب قواها البشرية والمالية، وبدأت عمليات توزيع الحصص الغذائية على المنازل.

الشرق/ تريز القسيس صعب

تناولت موضوع فيروس الكورونا والجهود التي يقوم بها وزير الخارجية نصيف حتي، أولاً لحث المغتربين على مساعدة لبنان في هذه الظروف الحرجة وثانياً، التواصل الدائم مع السفارات للإبقاء على جهوزية تامة لمساعدة الجاليات اللبنانية لاسيما الاشخاص الذين لا يحملون جنسيات اخرى او اقامات طويلة الامد، وذلك عبر تامين المساعدة المطلوبة حتى تسمح الظروف بالعودة الى لبنا.ن ونقلت عن مصادر ديبلوماسية توقعها وصول هذا الاسبوع مساعدات طبية اضافية من الصين، بريطانيا، ودول اخرى.

نداء الوطن/كلير شكر

قالت بأن الحكومة تحاول وفق المطلعين على مشاوراتها، الموازنة بين صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي الضاغط وبين مقتضيات الورشة الصحية، ولهذا تصدت للضغوط التي مورست عليها لإعلان حال الطوارئ وفضّلت اعتماد سلّم الاجراءات على نحو تصاعدي هادئ بلا تسرّع. وأضافت أنه ورغم ذلك، تكثّفت خلال الساعات الأخيرة النداءات الداعية لفرض حال الطوارئ، حيث طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الإجراء كاشفاً إنه اتصل برئيس الحكومة بعد اتصال ورده من رئيس الصليب الأحمر وأنه تمنى على الرئيس دياب التشاور مع رئيس الجمهورية لهذه الغاية. وقال: "أطالب بحال طوارئ فورية وسريعة لأن الوضع لا يحتمل".