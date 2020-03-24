The NewYork Times

مسؤولون يقولون إن الأدلة الأولية تكشف أن صاروخاً إيرانياً أسقط الطائرة الأوكرانية

قال مسؤولون أميركيون ومن قوات التحالف الخميس إنهم يملكون معلومات تفيد بأن الصواريخ التي أطلقتها القوات العسكرية الإيرانية كانت مسؤولة عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية ومقتل جميع من كانوا على متنها هذا الأسبوع في إيران، وذلك على الأرجح عن طريق الخطأ. وتشير هذه المعلومات إلى أن هذه الحادثة جاءت نتيجة للتوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران والتي بدأت بعد أن أدت غارة بطائرة أميركية بدون طيار إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي. ودعا رئيس الوزراء جاستن ترودو، من كندا، مستشهداً بمراجعة أولية للأدلة ، إلى إجراء تحقيق كامل "للاقتناع بما لا يدع مجالاً للشك". وكانت الطائرة تقل 63 كندياً من بين حوالي 176 راكباً إضافة إلى طاقمها. وقال ترودو في مؤتمر صحفي عقده في أوتاوا: "نحن ندرك أن هذا الحادث ربما حصل عن طريق الخطأ". من جهة أخرى، قال الرئيس ترامب في وقت سابق في البيت الأبيض، إن السلطات الأميركية لديها معلومات تدفعها إلى الاعتقاد بأن سقوط الطائرة كان نتيجة "خطأ من الجانب الآخر".

The NewYork Times

أداء إدارة ترامب في الشرق الأوسط يعقد انتقادات الولايات المتحدة لدور الصين

عندما عقد وزير الخارجية مايك بومبيو مؤتمراً صحفياً هذا الأسبوع برر فيه الأمر الذي أصدره الرئيس ترامب لقتل الجنرال الإيراني الأبرز، انتهز الفرصة لانتقاد الصين مرتين بسبب احتجازها الجماعي للمسلمين ولسياساتها القمعية في هونغ كونغ .وجاء رد الصين فورياً إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "إن الحروب التي شنتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مدار السنوات الماضية تسببت في عدد لا يحصى من الضحايا من المسلمين ونزوحهم بالإضافة إلى الاضطرابات التي اندلعت في المنطقة وقد ثبت أيضاً، أن الولايات المتحدة بالتحديد هي التي انتهكت حقوق الإنسان الإسلامية ولذلك فإن محاولات الولايات المتحدة لإثارة الفتنة بين الصين والدول الإسلامية غير مجدية في النهاية".

روسيا اليوم

الجيش الأميركي يستعد لـ "تعديلات دفاعية" في الشرق الأوسط بعد الضربات الإيرانية

كشف مسؤول عسكري أميركي أن البنتاغون يدرس حالياً تعديلات محتملة لمواقعه الدفاعية في الشرق الأوسط بعد شن إيران ضربات صاروخية على أهداف أميركية في العراق. وقال المسؤول، في حديث لوكالة "رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة توقعت أن إيران ستشن على الأرجح عمليات انتقامية لقتل قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في دول أخرى وليس في العراق.

وذكر المصدر أن الجيش الأميركي يعمل حالياً على دراسة إجراء تعديلات محتملة في تمركزه "الدفاعي" بالمنطقة بعد أن أظهرت إيران استعدادها لمهاجمة قوات الولايات المتحدة في العراق.